تسريب جديد لتوتير لـ 200 مليون مستخدم..«مقابل دولارين فقط»..

بيانات مستخدمي تويتر مقابل دفع 2 دولار فقط، على منتدى إلكتروني شهير للقرصنة، عرض خلالها قرصان بيانات عناوين البريد إلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم لتطبيق تويتر.
ويعرض القرصان عدد من البيانات عن تفاصيل عدة، أبرزها بيانات عامة، مثل: اسم المستخدم وتاريخ انضمامه للمنصة مع بريده الإلكتروني، فضلًا عن نشر مجموعات كبيرة من بيانات ملفات تعريف مستخدمي تويتر، وتم استخراجها من التطبيق، والآن يُعرض للبيع في مختلف منتديات القراصنة وأسواق الجرائم الإلكترونية.
وفي الأساس تم إنشاء هذه المجموعة من البيانات المُسربة منذ عام 2021 بعد استغلال ثغرة أمنية في واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بتطبيق تويتر، ومنها استطاع القراصنة احتيال المعلومات بعد سماح المنصة للمستخدمين بإدخال عناوينهم الإلكترونية وأرقام هواتفهم كي يتم تأكيدها.
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