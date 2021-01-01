تسريب جديد لتوتير لـ 200 مليون مستخدم..«مقابل دولارين فقط»..



توتير توتير

بيانات مستخدمي تويتر مقابل دفع 2 دولار فقط، على منتدى إلكتروني شهير للقرصنة، عرض خلالها قرصان بيانات عناوين البريد إلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم لتطبيق تويتر.



ويعرض القرصان عدد من البيانات عن تفاصيل عدة، أبرزها بيانات عامة، مثل: اسم المستخدم وتاريخ انضمامه للمنصة مع بريده الإلكتروني، فضلًا عن نشر مجموعات كبيرة من بيانات ملفات تعريف مستخدمي تويتر، وتم استخراجها من التطبيق، والآن يُعرض للبيع في مختلف منتديات القراصنة وأسواق الجرائم الإلكترونية.



وفي الأساس تم إنشاء هذه المجموعة من البيانات المُسربة منذ عام 2021 بعد استغلال ثغرة أمنية في واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بتطبيق تويتر، ومنها استطاع القراصنة احتيال المعلومات بعد سماح المنصة للمستخدمين بإدخال عناوينهم الإلكترونية وأرقام هواتفهم كي يتم تأكيدها.

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وبعد إصلاح الثغرة بدأ القراصنة بنهاية 2022، في تسريب مجموعات البيانات التي فات على جمعها أكثر من عام، وطرحها للجميع مجانًا.وطُرحت مجموعة البيانات الأولى لنحو 5.4 ملايين مستخدم للبيع في شهر يوليو الماضي مقابل 30 ألف دولار، ثم أُتيحت مجانًا في نوفمبر الماضي. كما جرى بصورة خاصة تداول مجموعة بيانات أخرى يُزعم أنها تحتوي على بيانات نحو 17 مليون مستخدم في نوفمبر.أخرهم كان عرض مجموعة بيانات سربها أحد القراصنة على حد قوله تحوي على 400 مليون ملف تعريف من تويتر جُمعت أثناء هذه الثغرة الأمنية.ومقابل 8 أرصدة من عملة منتدى الاختراق (Breached)، أو ما يعادل دولارين تقريبًا. أصدر الآن أحد القراصنة مجموعة من البيانات تشمل 200 مليون ملف تعريف على تويتر.تكمن خطورة هذه التسريبات في استغلال عناوين البريد الإلكتروني من أجل هجمات التصيد الاحتيالي للحسابات، وتحديدًا الموثقة منها ذات أعداد المتابعين الكُبرى. لذا يُنصح مستخدمو تويتر بالحذر احتيال كلمات المرور أو معلوماتهم الحساسة.