تعرف على الطريقة..لمشاهدة فيديوهات يوتيوب بدون إعلانات..

أكثر ما يفسد متعة المشاهدة، هي الإعلانات، خاصة التي يصعب تخطيها إلا بعد مرور عدة ثواني، أو التي تظهر إجباري مربوطة بوقت محدد ولن تنتهي إلا بعد رؤيتها كاملة، فالجميع لا يفضلها أو ينتظرها لها، لذا يستعرض «المصري اليوم» طرق لمشاهدة يوتيوب بدون إعلانات، للاسستمتاع بتجربة استخدام مختلفة.
أفضل طرق لمشاهدة يوتيوب بدون إعلانات
1.استخدام تطبيقات حظر الإعلانات
تعتبر أفضل طرق منع الإعلانات من الظهور هي حظر إعلانات يوتيوب فهي فعالة لمنع ظهورهم لكنها تتوفر فقط على أجهزة أندرويد ضمن التطبيقات الخارجية ، ولأن جوجل لا تدعم هذا النوع من التطبيقات، فهي لا تتوفر على متجر جوجل بلاي، لكنها متوفرة للتحميل بمواقع الويب من خلال لينك خارجي. وأشهر هذه التطبيقات
تطبيق YouTube Vanced
تطبيق NewPipe
تطبيق SkyTube
NewPipe
SkyTube
2.إضافات حظر الإعلانات في إصدار الويب:
تُعتبر أفضل بدائل الإشتراك في النظام الدفوع من يوتيوب لإيقاف الإعلانات، فأدوات حظر الإعلاناتAdblocker عبارة عن إضافة للويب قابلة للتخصيص بحسب الموقع الذي تُستخدم فيه. وأشهر هذه الإضافات:
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