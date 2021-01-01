تعرف على الطريقة..لمشاهدة فيديوهات يوتيوب بدون إعلانات..

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صورة الخبر: يوتيوب
يوتيوب

أكثر ما يفسد متعة المشاهدة، هي الإعلانات، خاصة التي يصعب تخطيها إلا بعد مرور عدة ثواني، أو التي تظهر إجباري مربوطة بوقت محدد ولن تنتهي إلا بعد رؤيتها كاملة، فالجميع لا يفضلها أو ينتظرها لها، لذا يستعرض «المصري اليوم» طرق لمشاهدة يوتيوب بدون إعلانات، للاسستمتاع بتجربة استخدام مختلفة.

أفضل طرق لمشاهدة يوتيوب بدون إعلانات
1.استخدام تطبيقات حظر الإعلانات
تعتبر أفضل طرق منع الإعلانات من الظهور هي حظر إعلانات يوتيوب فهي فعالة لمنع ظهورهم لكنها تتوفر فقط على أجهزة أندرويد ضمن التطبيقات الخارجية ، ولأن جوجل لا تدعم هذا النوع من التطبيقات، فهي لا تتوفر على متجر جوجل بلاي، لكنها متوفرة للتحميل بمواقع الويب من خلال لينك خارجي. وأشهر هذه التطبيقات

تطبيق YouTube Vanced
تطبيق NewPipe
تطبيق SkyTube
NewPipe
SkyTube
2.إضافات حظر الإعلانات في إصدار الويب:
تُعتبر أفضل بدائل الإشتراك في النظام الدفوع من يوتيوب لإيقاف الإعلانات، فأدوات حظر الإعلاناتAdblocker عبارة عن إضافة للويب قابلة للتخصيص بحسب الموقع الذي تُستخدم فيه. وأشهر هذه الإضافات:

Adblock for YouTube
uBlock Origin
Adblock Plus
AdGuard.
Ghostery.
3.استخدامVPN لحظر إعلانات يوتيوب
تتيح خدمة VPN وسيلة ربط مشفرة بين الأجهزة وتعتبر الوسيلة الأفضل لإخفاء موقعك الفعلي، فتساعد على عدم التتبع لنشاطك في الإنترنت، ومعها تكون وسيلة مناسبة لإخفاء إعلانات يوتيوب. وأيضاً يعد اختيار مناسب للحفاظ على الخصوصية بإخفاء عنوان IP الخاص بك كذلك منع مواقع الويب من تتبعك.

(والـ VPN هي شبكة إفتراضي تنشئ اتصال شبكي محمي يقوم بتشفير حركة البيانات الخاصة بالمستخدمين).

واشهر الشبكات الافتراضية لحجب الإعلانات:

Surfshark
CyberGhost
4.الإشتراك المدفوع YouTube Premium
هو أخر اختيار يرجع إليه المشتركين أو مستخدمين يوتيوب لكنه يُعد الوسيلة الأكثر راحة وفعالية لإنهاء ظهور الإعلانات بشكل كامل في تطبيق يوتيوب. ويوفر خطة يوتيوب بريميوم خيارين بين الاشتراكات الفردية أو العائلية.

المصدر: المصرى اليوم

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