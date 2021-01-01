تستعد آبل لفتح متاجر بيع بالتجزئة في الهند



آبل آبل

أعلنت شركة «آبل»، الأمريكية، عن البدء في توظيف عمال لمتاجر البيع بالتجزئة في الهند استعدادا لافتتاح متاجرها الرئيسية الأولى في البلاد.



وأوضحت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية، أن «آبل» بدأت في تعيين موظفين لمتاجر البيع بالتجزئة في الهند ونشرت خططا لملء العديد من الوظائف الشاغرة بينما تستعد لفتح متاجرها الرئيسية الأولى في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم في وقت مبكر من الربع الأول من العام الحالي.



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال)، نقلا عن مصادر، أن شركة آبل قامت بتسريع خططها لنقل بعض إنتاجها خارج الصين، وتطلب من الموردين التخطيط بنشاط لتجميع منتجاتها في دول آسيوية أخرى، خاصة في الهند وفيتنام.