تستعد آبل لفتح متاجر بيع بالتجزئة في الهند

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تستعد آبل لفتح متاجر بيع بالتجزئة في الهند

صورة الخبر: آبل
آبل

أعلنت شركة «آبل»، الأمريكية، عن البدء في توظيف عمال لمتاجر البيع بالتجزئة في الهند استعدادا لافتتاح متاجرها الرئيسية الأولى في البلاد.

وأوضحت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية، أن «آبل» بدأت في تعيين موظفين لمتاجر البيع بالتجزئة في الهند ونشرت خططا لملء العديد من الوظائف الشاغرة بينما تستعد لفتح متاجرها الرئيسية الأولى في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم في وقت مبكر من الربع الأول من العام الحالي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال)، نقلا عن مصادر، أن شركة آبل قامت بتسريع خططها لنقل بعض إنتاجها خارج الصين، وتطلب من الموردين التخطيط بنشاط لتجميع منتجاتها في دول آسيوية أخرى، خاصة في الهند وفيتنام.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تستعد آبل لفتح متاجر بيع بالتجزئة في الهند

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85812

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager