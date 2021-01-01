تعرف على سعر تويوتا راف فور 2023 مع المواصفات الكاملة في السيارة



تويوتا راف فور 2023 تويوتا راف فور 2023

المربع نت – تعتبر سيارة تويوتا راف فور 2023 من ضمن إنتاج الشركة اليابانية الحديث، وجاءت هذه السيارة على نحو 8 فئات بما جعل هناك بعض الاختلافات بين الفئات، وهذا فيما يتعلق بالتجهيزات سواء الخارجية أو الداخلية.



تويوتا راف فور 2023

تأتي هذه السيارة من شركة تويوتا التي تعتبر من ضمن الشركات اليابانية العاملة بسوق السيارات، وكانت قد طرحت قبلها تويوتا راف فور موديل 2022 ثم بعد ذلك يتضح طرح بعض العلامات التجارية لموديلات حديثة مثل سيارات 2023، وتهتم الشركة اليابانية بتقديم إنتاجها في تصنيفات كالسيدان والسيارات متعددة الاستخدامات.



تويوتا راف فور 2023, المربع نت

وبالوقت ذاته يعمل الصانع الياباني على طرح السيارات التجارية والعائلية، وفيما يتعلق بسيارة تويوتا راف فور 2023 فهي بحقيبة إنتاج شركة تويوتا وجاءت بالاعتماد على بعض لمساتها سواء ما يتعلق بالجوانب الخاصة بداخلية السيارة أو خارجيتها، وفي هذا الصدد يعرض لكم موقع «المربع نت» تويوتا راف فور 2023 بالمواصفات والأسعار في المملكة العربية السعودية، حيث تتوفر سيارات الشركة اليابانية من خلال الوكيل الرسمي وهي شركة عبد اللطيف جميل للسيارات.

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التصميم الخارجي في سيارة تويوتا راف فور 2023يتضح في هذه السيارة أنها بشبك أمامي ويتوسطه شعار الشركة اليابانية، وهناك المصابيح الأمامية المزودة بتقنية “LED” مع إضاءة نهارية “DRL”، وبالانتقال إلى الجهة الجانبية فالسيارة ترتكز على عجلات من الألومنيوم بمقاسات مختلفة وفقاً للفئة التي يختارها الشخص وتكون ما بين 17 أو 18 بوصة، وفيما يخص الأبعاد فهي على النحو التالي:الطول: 4,600 مم.العرض: 1,855 مم.الارتفاع: 1,700 مم.تظهر المرآة الخارجية وهي بلون السيارة مع إمكانية ضبطها على نحو كهربائي مع إشارات الانعطاف، وتتزود الفئات الأعلى بقابلية المرآة للطي بصورة كهربائية مع نظام الدخول الذكي للسائق والراكب الأمامي، وبتوفر أيضاً فتحة سقف وعوارض سقف وفيما يخص مقابض الأبواب فهي ما بين كونها بلون السيارة أو أيضاً بنفس لون السيارة مع تطعميات من الكروم حسب الفئة.التصميم الداخلي في سيارة تويوتا راف فور 2023يتبيّن مع الدخول إلى السيارة أن بالمقود بعض أزرار التحكم وهناك شاشة معلومات متعددة بمقاس 4.2 بوصة أو 7 بوصة، كما تتسع السيارة إلى عدد 5 مقاعد وهذه المقاعد تكون من القماش أو من الجلد وفقاً للفئة حيث يؤدي اختلاف الفئات لوجود بعض الاختلافات على مستوى التجهيزات، ويُمكن التحكم في ارتفاع مقعد السائق، كما تتزود الفئة العليا بضبط مقعد السائق بصورة كهربائية وبوجود ذاكرة لحفظ إعدادات الضبط، وبخاصية تهوئة المقاعد الأمامية.وفيما يتعلق بالنظام الصوتي فهو مع شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصة ويتكون من عدد 6 سماعات، وتدعم تويوتا راف فور 2023 نظام أبل كار بلاي وفيما يخص مكيف الهواء فهو يكون ما بين التحكم اليدوي مع فتحات خلفية لمكيف الهواء أو مكيف هواء أوتوماتيكي وأيضاً بفتحات خلفية.المحرك ومنظومة الدفع في سيارة تويوتا راف فور 2023طرحت الشركة اليابانية هذه السيارة مع اختيارات مختلفة عند تناول جانب المحركات، ويُمكن الإشارة إلى هذه الاختيارات على النحو التالي:المحرك الأول: يتكون من 4 أسطوانات وبسعة 2.0 لتر، ويعمل على توليد قوة 170 حصان مع عزم دوران يبلغ 203 نيوتن. متر، ويتصل المحرك بناقل حركة تتاعبي متغير “CVT” مع نظام دفع جر أمامي “FWD”، وفيما يخص كفاءة استهلاك الوقود فهي 16.8كم/ لتر.المحرك الثاني: يتكون من 4 أسطوانات وبسعة 2.5 لتر، وتنتج من خلاله قوة 204 حصان مع عزم دوران 243 نيوتن. متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 8 سرعات مع نظام دفع كُلي للعجلات “AWD”، وبصرفية وقود 14.4كم/ لتر.المحرك الثالث: هايبرد من 4 أسطوانات وبسعة 2.5 لتر، ويقود بتوليد قوة 214 حصان مع عزم دوران يبلغ 221 نيوتن. متر، مع ناقل حركة تتابعي متغير “CVT” وبنظام دفع جر أمامي، وتكون كفاءة استهلاك الوقود 23.0كم/ لتر.المحرك الرابع: هايبرد 4 أسطوانات وبسعة 2.5 لتر، وتنتج من خلاله قوة 219 حصان مع عزم دوران 221 نيوتن. متر، مع ناقل حركة تتابعي متغير “CVT” وبنظام دفع كُلي للعجلات “AWD”، وبصرفية وقود 22.2كم/ لتر.تويوتا راف فور 2023, المربع نتعوامل الأمن والسلامة في سيارة تويوتا راف فور 2023تحتوي السيارة على وسائد هوائية بما يشمل السائق والركاب الأمامي وبوجود وسائد هوائية جانبية وستائرية والركبة، وهناك كاميرا خلفية ومثبت سرعة مع حساسات خلفية لكي تساعد في عملية الوقوف، وهذا بالإضافة إلى نظام الفرامل مانعى الانغلاق ” فرامل ABS” ونظام التحكم بالتوازن “VSC”.ويقوم نظام مراقبة ضغط الإطارات بدور في متابعة حالة الإطارات، ويتم ذلك عبر مستشعرات تراقب الحالة وإذا لاحظت وجود المشاكل تقوم بتنبيه السائق لكي يتدخل على الفور لحل المشكلة، مع نظام للمساعدة في صعود المرتفعات كما تتزود الفئة العليا بالمساعدة في تتبع المسار مع النظام التنبيهي عند مغادرة المسار، مع نظام تنبيهي آخر وهو الذي يتخصص في التنبيه بالحركة المرورية الخلفية “RCTA”.كم سعر تويوتا راف فور 2023 في المملكة العربية السعودية؟توجد سيارات شركة تويوتا لدى وكيلها في المملكة العربية السعودية، وهي شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، وفيما يخص سيارة تويوتا راف فور 2023 فكما يتضح أن الفئات قد تختلف في بعض التجهيزات ولذلك أيضاً فالأسعار مختلفة، ويُمكن الإشارة إلى فئات وأسعار السيارات على النحو التالي:أسعار وفئات سيارة تويوتا راف فور 2023فئة LE 4X2 بسعر: 97,750 ريال سعودي بما يشمل ضريبة القيمة المُضافة.فئة LE 4X4 بسعر: 104,305 ريال سعودي بما يشمل ضريبة القيمة المُضافة.فئة LE 4X2 HEV بسعر: 116,265 ريال سعودي بما يشمل ضريبة القيمة المُضافة.فئة XLE 4X4 بسعر: 119,945 ريال سعودي بما يشمل ضريبة القيمة المُضافة.فئة LE 4X4 HEV بسعر: 123,165 ريال سعودي بما يشمل ضريبة القيمة المُضافة.فئة XLE 4X4 HEV بسعر: 131,675 ريال سعودي بما يشمل ضريبة القيمة المُضافة.فئة ADVENTURE بسعر: 144,900 ريال سعودي بما يشمل ضريبة القيمة المُضافة.فئة LTD 4X4 HEV بسعر: 151,455 ريال سعودي بما يشمل ضريبة القيمة المُضافة.