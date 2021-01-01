تفتح تقنية الأشعة تحت الحمراء آفاق جديدة في مصابيح السيارات

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قدمت Kyocera اليابانية ابتكارًا جديداً في مجال إضاءة السيارات، والذي يمكن أن يفتح آفاق جديدة للمصممين بالإضافة لتوفير ميزات أفضل لمساعدة السائق والقيادة الذاتية.



كشفت الشركة عن التقنية في عرض تقنيات المستهلكين تخت علامتها الفرعية Kyocera SLD Laser لتصبح أول شركة تقدم تقنية مصابيح أمامية بميزة الليزر الساطع للمصابيح العادية والعالية إلى جانب وجود ضوء أشعة تحت الحمراء. ويتيح التصميم وظائف إضاءة أمامية جديدة، بما في ذلك الفلاش ثلاثي الأبعاد ودعم مستشعرات LiDAR بالإضافة لدعم القيادة الذاتية وتحسين أدائها.



تسمي الشركة هذه القدرة على إصدار الضوء الأبيض والأشعة تحت الحمراء بـ”الانبعاث المزدوج”، وتقول إنه غير ممكن مع عناصر إضاءة LED العادية لأنها غير قادرة على تعديل الإضاءة بسرعات عالية بما يكفي. وفي النهاية، وضحت الشركة أن تقنيتها تجعل المصابيح أصغر حجماً ما يعني المزيد من الحرية للمصممين.