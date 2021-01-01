تحصل بورش 911 على تصميم مبسّط لمستقبلها الكهربائي

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بورش 911

تشتهر بورش بنهجها المحافظ في تصميم سياراتها، وخاصة أيقونتها 911، وفي هذا العمل يتوقع المصمم الشكل النهائي لسيارة 911 الكهربائية.

يظهر نيكولاس فيجير رؤيته لمستقبل 911 في مشروعه كسيارة تحافظ على عناصر بورش 911 في أبسط صورتها، مع خطوط قوية لهيكل السيارة. وأضاف المصمم أن القسم الخلفي من السيارة أصبح أصغر لأن المحركات الكهربائية لن تشغل الحيز نفسه الذي تشغله محركات الوقود الحالية.

يضيف المصمم أن سيارة بورش 911 الكهربائية ستأتي مع بطاريات قابلة للتبديل أسفل السيارة مع محرك كهربائية خلف محور العجلات الثاني. زفي حين أن مشروعه لن يتجاوز حدود التصميم الرقمي فإن بورش تعمل بالفعل على 911 هجينة إلى جانب 718 كهربائية بينما ستتأخر 911 الكهربائية بالكامل لسنوات بحسب استراتيجية الشركة.

المصدر: سعودى شفت

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