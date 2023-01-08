أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 8-1-2023 مقابل الجنيه المصري



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 8-1-2023، مقابل الجنيه، استقرار لسعري الشراء والبيع في إجازة عيد الميلاد المجيد بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب ماكينات الصراف الآلى، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 27.07 جنيه للشراء، و 27.16 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 28.72 جنيه للشراء، و 28.83 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 32.57 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 7.20 جنيه للشراء، و 7.23 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 88.38 جنيه للشراء، و 88.71 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 7.37 جنيه للشراء، و 7.39 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدولار في البنوك المصريةبنك مصر: 27.05 جنيه للشراء، و 27.10 للبيع.البنك التجارى الدولى: 27.10 جنيه للشراء، و 27.20 للبيع.البنك الأهلى المصرى: 27.05 جنيه للشراء، و 27.10 للبيع.بنك الإسكندرية: 27.15 جنيه للشراء، و 27.25 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةبنك مصر: 28.44 جنيه للشراء، و 28.81 للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي: 28.80 جنيه للشراء، و 28.96 للبيع.البنك الأهلي المصري: 28.44 جنيه للشراء، و 28.81 للبيع.بنك التعمير والإسكان: 28.59 جنيه للشراء، و 28.81 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةبنك مصر: 32.11 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.البنك المصري الخليجي: 32.33 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.البنك الأهلي المصري: 32.11 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.بنك الكويت الوطني: 32.34 جنيه للشراء، و 32.90 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةبنك مصر: 7.19 جنيه للشراء، و 7.21 للبيع.المصرف المتحد: 7.00 جنيه للشراء، و 7.26 للبيع.البنك الأهلى المصري: 7.19 جنيه للشراء، و 7.25 للبيع.بنك قناة السويس: 7.11 جنيه للشراء، و 7.17 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةبنك مصر: 85.24 جنيه للشراء، و 88.48 للبيع.البنك الأهلى القطرى: 83.97 جنيه للشراء، و 88.48 للبيع.البنك الأهلي المصري: 85.27 جنيه للشراء، و 88.48 للبيع.بنك الاستثمار العربي: 84.65 جنيه للشراء، و 90.26 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةبنك مصر: 7.370 جنيه للشراء، و 7.378 للبيع.البنك الأهلي الكويتي: 7.38 جنيه للشراء، و 7.41 للبيع.البنك الأهلي المصري: 7.36 جنيه للشراء، و 7.37 للبيع.بنك التنمية الصناعية: 7.29 جنيه للشراء، و 7.35 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.