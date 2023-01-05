التموين : صرف مقررات يناير يتجاوز 47%.. والمنافذ تواصل عملها اليوم حتى 9 مساء

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تواصل منافذ التموين اليوم الأحد الموافق 8 من يناير الجاري، صرف مقررات يناير إلى المستحقين؛ بالتزامن مع صرف مقررات الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي، وذلك حتى التاسعة مساءً، نظرا لاستمرار عمل المنافذ التموينية خلال أيام العطلات الرسمية.



وأكدت مصادر بالقابضة الغذائية، التابعة لوزارة التموين، تجاوز نسبة صرف مقررات يناير الجاري 47%، واستمرار صرف سلع المقررات بالأسعار السابقة، الأرز والسكر بسعر 10.5 جنيها للكيلو، وسلعة الزيت بسعر 25 جنيها العبوة 800 ملي.



وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على جميع منافذها، بالالتزام بصرف المقررات إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات، بالأسعار الرسمية، دون أي زيادة، وكذلك الحصص المقررة لكل مستفيد على البطاقة التموينية، محذرة من عقوبات رادعة للمخالفين.

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حيث حددت وزارة التموين حصة كل مستفيد من السلع الأساسية بزجاجة زيت وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، ومن السكر 2 كيلو لكل فرد، وبحد أقصى 8 كيلو للبطاقة، وكيلو أرز للبطاقة الأقل من 4 أفراد، والبطاقة التي تتضمن 4 مستفيدين فأكثر تحصل على 2 كيلو أرز، وذلك اختياري في حالة رغبة المواطن استبدالها من باقي سلع المنظومة يمكنه ذلك.كما أوضحت وزارة التموين، أن هناك احتياطي من جميع سلع المنظومة التموينية، والتي تضم 32 سلعة، يكفي لنحو ستة أشهر، واستمرار صرف مقررات يناير بالتزامن مع الدفعة الخامسة من سلع الدعم الاستثنائي، حتى آخر الشهر.وتطرح وزارة التموين 32 سلعة، ضمن قائمة المنظومة التموينية، وتشمل السلع الأساسية (كالزيت والسكر والأرز والمكرونة)، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى، وكذلك العدس والفول.ونستعرض قائمة السلع التموينية لشهر يناير 2023 المتضمنة 32 سلعة على النحو التالي:1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيهات.2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.4- مكرونة 800 جم بسعر 12جنيها.5- مكرونة 400 جم بسعر 6 جنيهات.6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.22- کيس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.24- کيس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.31- علبة مرقة دجاج بسعر 5.25 جنيها.32- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيها.