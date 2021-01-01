روبوت "اليتي" مستقل ذاتي القيادة لتوصيل الطرود بالمطارات



روبوت روبوت

من الآلات ذاتية القيادة (الروبوتات) التي تقدم الطرود، إلى الوسائد الإلكترونية المضادة للقلق، والتي يمكن أن "تتنفس''، أصبحت الروبوتات في المقدمة خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) هذا الأسبوع.



ومؤتمر CES هو مؤتمر تقني سنوي يعقد في لاس فيجاس، ويحضره أكثر من 100000 شخص هذا العام - وهي المرة الأولى التي يكون فيها العرض بكامل طاقته منذ جائحة كورونا Covid 19.



وحتى الآن هذا الأسبوع، كشفت شركة Ottonomy النقاب عن روبوت "اليتي" مع ميزة الاستغناء الذاتي، وتصنف الشركة أجهزتها بأنها أول روبوتات تسليم مستقل بالكامل غير مراقب في السوق، ومثالي لتسليم الطرود البريدية، والطرود، وتكامل الخزانة، وأتمتة عملية الإرجاع لتجار التجزئة."

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وفي العام الماضي، نشرت Ottonomy روبوتات توصيل مستقلة في العديد من المطارات حول العالم، منها سينسيناتي / شمال كنتاكي (CVG)، ومطار روما فيوميتشينو الدولي (FCO) وبيتسبرج (PIT).وكانت هذه تجارب لاختبار قدرات الروبوت "اليتي" في توصيل العناصر المشتراة دون الحاجة إلى تدخل بشري.وقال ريتوكار فيجاي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Ottonomy.IO ، في بيان: "خلال عمليات التحقق، قمنا بتشغيل روبوتات في المطارات ومع وتجار التجزئة، والخدمات البريدية التي أعطتنا الرؤى العميقة التي نحتاجها حول حالات الاستخدام الأكثر فاعلية وقابلية التوسع".ومن خلال شراكاتنا الإستراتيجية، نحن في موقع ممتاز لسد الفجوة التي لم تتمكن شركات مثل أمازون Amazon و فيدكس Fedex من سد الفجوة.وأضاف: "مع استمرار نمو الطلب وحالات الاستخدام للتسليم المستقل للشحنات والطرود بدون مساعدة، فنحن في وضع يسمح لنا بتوفير الروبوتات كخدمة للمطاعم وخارجها أيضًا، وحتى مع تجار التجزئة."