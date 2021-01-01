روبوت «Ebo X».. روبوت لتأمين المنزل والمراقبة الصحية والترفيه



روبوت «Ebo X» روبوت «Ebo X»

من الآلات ذاتية القيادة «الروبوتات» التي تقدم الطرود، إلى الوسائد الإلكترونية المضادة للقلق، وصولا إلى الروبوت الحارس الذي يقوم بتأمين المنازل، أصبحت الروبوتات في المقدمة خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية «CES» هذا الأسبوع.



وخلال فعاليات المعرض، تم الكشف عن تصميم الروبوت الصغير الدائري، الذي طورته شركة Enabot، لتوفير الأمن المنزلي، والتحذيرات الصحية، والاتصالات، والترفيه أيضا.



ووفقا للشركة، عندما يدخل الروبوت المسمى «Ebo X» إلى منزلك، يبدأ العمل من خلال تعيين المنطقة باستخدام المستشعرات، وهذا يسمح لها بالتنقل بحرية دون تحطيم الأثاث والجدران ومتابعتك في جميع أنحاء المنزل.

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هذا وقد تم تصميم الروبوت أيضًا باتصال ثنائي الاتجاه من خلال كاميرا مثبتة بدقة 4K، مما يتيح للمستخدمين التحدث إلى أفراد عائلاتهم ورؤيتهم.كما يمكن لـ «Ebo X» تشغيل الموسيقى، والمزامنة مع الأجهزة الذكية الأخرى، علمًا بأن سعر الروبوت يبلغ نحو 999 دولارًا.ومؤتمر CES هو مؤتمر تقني سنوي يعقد في لاس فيجاس، ويحضره أكثر من 100000 شخص هذا العام - وهي المرة الأولى التي يكون فيها العرض بكامل طاقته منذ جائحة كورونا Covid 19.