روبوت «Ebo X».. روبوت لتأمين المنزل والمراقبة الصحية والترفيه

من الآلات ذاتية القيادة «الروبوتات» التي تقدم الطرود، إلى الوسائد الإلكترونية المضادة للقلق، وصولا إلى الروبوت الحارس الذي يقوم بتأمين المنازل، أصبحت الروبوتات في المقدمة خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية «CES» هذا الأسبوع.
وخلال فعاليات المعرض، تم الكشف عن تصميم الروبوت الصغير الدائري، الذي طورته شركة Enabot، لتوفير الأمن المنزلي، والتحذيرات الصحية، والاتصالات، والترفيه أيضا.
ووفقا للشركة، عندما يدخل الروبوت المسمى «Ebo X» إلى منزلك، يبدأ العمل من خلال تعيين المنطقة باستخدام المستشعرات، وهذا يسمح لها بالتنقل بحرية دون تحطيم الأثاث والجدران ومتابعتك في جميع أنحاء المنزل.
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