ماهو قمر الاصطناعي «إربس».. يسقط خلال ساعات..

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قمر الاصطناعي

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأحد، أن قمرها الاصطناعي "إربس" سيرتطم بالأرض، بعدما أنهى مهمته في الفضاء لمدة ما يقرب 40 عاما.

من المتوقع أن يسقط القمر الاصطناعي العلمي، في غضون 17 ساعة أو نحوها، وفقًا لـوزارة الدفاع الأمريكية.

القمر الاصطناعي

تم إطلاق قمر "إربس" في 5 أكتوبر من العام 1984 على متن مكوك الفضاء "تشالنجر".

استمر طوال فترة وجوده في الفضاء لمدة 38 عاما، في جمع قياسات طبقة الأوزون والغلاف الجوي حتى عام 2005.

حمل 3 أدوات، اثنان لقياس ميزانية الطاقة الإشعاعية للأرض، وواحد لقياس مكونات الستراتوسفير، بما في ذلك الأوزون.

استخدم العلماء هذه البيانات لدراسة كيفية امتصاص الأرض وإشعاعها للطاقة الشمسية.
يبلغ وزن القمر الاصطناعي "إربس" حوالي 5400 رطل (2450 كيلوجرام).

معظم أجزائه ستحترق عند إعادة الدخول (للغلاف الجوي)، لكن من المتوقع أن تبقى بعض القطع متماسكة.
احتمال الإصابة من الحطام المتساقط قدرتها ناسا بنحو 1 في 9400.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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