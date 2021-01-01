اكتشافات تدعم الحياة على المريخ..بحيرة جافة وأحجار كريمة..

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غالبا ما يكون الماء هو ما يركز عليه العلماء في البحث عن مظاهر الحياة في أي مكان فإذا أردت اكتشاف ما إذا كانت هناك حياة سابقة في مكان ما فابحث عن الماء فهي إحدى علامات وجود حياة وبدونها لن يتمكن أي كائن من الاستمرار على قيد الحياة.



وهو مل اتبعه العلماء في عمليات البحث عن علامات وجود حياة خارج كوكب الأرض، خاصة فيما يتعلق بالحياة على المريخ والكشف عن أسرار الحياة السابقة على الكوكب الأحمر قبل أن تتوقف المياه عن التدفق.



ولإثبات نظرية وجود حياة سابقة على سطح المريخ مع عدم وجود تدفق حالي للمياه اضطر العلماء للبحث عن العلامات الجيولوجية للمياه التي كانت موجودة هناك من قبل وتوصلوا إلى وجود علامات في صخور وتربة الكوكب الأحمر؛ حيث تتشكل بعض المعادن والهياكل فقط في الأماكن التي تتفاعل فيها الصخور والمياه وهو ما يثبت نظرية وجود حياة سابقة على سطح المريخ وفقا لموقع لايف ساينس.

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وتوصلت دراسة جديدة تم نشرها في مجلة "البحوث الجيوفيزيائية: الكواكب اعتمدت على بيانات من مسبار كيوريوسيتي التابع لوكالة ناسا إلى أن الهالات الضوئية الغامضة للصخور الموجودة بالشقوق في فوهة المريخ قد تكون مصنوعة من أحجار أوبال الغنية بالمياه.كما أن قاع بحيرة قديمة جافة على سطح المريخ قد تكون مليئة بالأحجار الكريمة العقيق مما يشير إلى انتشار المياه والحياة الميكروبية المحتملة التي عاشت على سطح المريخ حتى لمرة واحدة.اكتشف الباحثون كسور في سطح المريخ يحيط ببعضها هالات من الصخور ذات الألوان الفاتحة والتي وجدها الباحثون بعد دراستها وتحليلها أنها غنية بالأوبال ذلك المعدن الذي ينتج نتيجة تفاعل الصخور الغنية بالسيليكا مع الماء.كما توصل الباحثون إلى أن تلك الهالات ليست معزولة أو مقصورة على مكان معين بل ممتدة حتى أن تلك الهالات تم العثور عليها أيضا على السطح المتصدع لحفرة المريخ "جال كريتر" وهو قاع بحيرة قديم جافة يبلغ عرضها 154 كيلومتر استكشفته كيوريوسيتي منذ أن بدأت مهمتها في عام 2012.وأشار الباحثون إلى أن تلك الأدلة التي تدعم وجود ظروف جوفية محتملة صالحة للسكن على سطح المريخ تضاف إلى جبل من الأدلة على أن الماء كان منتشر على كوكب المريخ.