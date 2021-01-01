حارب حصوات الكلى بهذه الأكلات..في الشتاء..

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حصوات الكلى من الأمراض المزعجة التي تصيب البعض نتيجة لتناول الأطعمة المالحة بكثرة مما يتسبب في بعض الترسبات في الكلى، وقد يعتقد البعض أن تناول الحمضيات يزيد الأمر سوءا، لكن الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية ونحت القوام، أكد أن البرتقال واليوسفي والليمون تحارب الأملاح وحصوات الكلى على عكس المعروف عنها.



ولفت إلى أن الاعتقاد بأن البرتقال وعائلته من الموالح تسبب تراكم الأملاح في الجسم وكذلك حصوات الكلى، لكن الحقيقة هي العكس تماما؛ حيث يحتوي البرتقال على حمض الستريك الذي يقلل تراكم الأملاح في الجسم، وبالتالي يحمي من حصوات الكلى.



أما الأطعمة المسببة للحصوات والأملاح في حالة الإفراط فيها هي التي تحتوي الكالسيوم والأوكسالات وحمض اليوريك، مثل المانجو والفراولة والجوافة، والسبانخ والبامية، ومنتجات الألبان، البروتين الحيواني الأحمر والبقوليات، خاصة للأجسام التي لديها الاستعداد لتكوين الحصوات.

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ومن فوائد البرتقال واليوسفي احتوائهم على دهون بسيطة وهما مصدر جيد للألياف الغذائية، وكلاهما يحتوي على تركيز عال من مضادات الأكسدة من أنواع مختلفة، كما أنهما غنيان بالكالسيوم والزيوت العطرية التي لها تأثير مفيد على الجهاز الهضمي.ويتميز البرتقال بقدرته الكبيرة على الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا في الشتاء وتخفيف الأعراض عند الإصابة بهما بشكل أكبر، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة أعلى من فيتامين سي، حيث يوفر 89% من الاحتياج اليومي، مقابل 44% يقدمه اليوسفي.ورغم ذلك، يتفوق اليوسفي على البرتقال في غناه بفيتامين أ، حيث يحصل الجسم عند تناوله على نسبة 14% من الجرعة اليومية الموصى بها منه.أما الليمون فيحتوي على حمض الستريك وبيوفلافونويدس وفيتامين سي والكالسيوم والبكتين وهي مواد تفيد في تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى.