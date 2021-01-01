7 أسباب لـ موت الشباب المفاجئ و«طرق الوقاية».. منها «الفاست فود والتلوث»..

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سلط الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، الضوء على انتشار السكتات القلبية والجلطات والموت المفاجيء عند الشباب، محددا عدد من العوامل التى تتسبب فى زيادة عدد الحالات والتى يأتى من بينها ضغوط العمل والتدخين والمخدرات وتناول الهورمونات والمكملات مع زيادة الوزن، لافتا إلى عدة إرشادات يجب اتباعها للوقاية من الموت القلبي المفاجئ.



وتسأل عميد المعهد الأسبق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأحد: «س سؤال.. ليه زادت السكتة القلبية والجلطات؟ ليه زاد الموت المفاجيء عند الشباب؟».



وأضاف شعبان.. ج جواب:

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1- ضغوط العمل burn out والزعل والتوتر والقلق.2- الفاست فود والاكلات الديليفري الحافلة بالكوليسترول الضار والدهون المشبعة.3- التدخين والمخدرات وتناول الهورمونات والمكملات.4- الوزن الزيادة.5- عدم الحركة وعدم المشي وعدم ممارسة أي رياضة.6- عوامل الخطورة الصامتة (مثل الضغط المرتفع غير المتشخص تقريبا ربع المصريين فوق سن 18 سنة - والسكر غير المتشخص- والكولسترول المرتفع- وجود تاريخ وراثي بالسكتة القلبية في سن صغير- وجود تضخم بالقلب أو خلل كهربي كامن).7- التلوث البيئيوطرح أيضا تساؤل: «طيب هل هناك وقاية من الموت القلبي المفاجئ، ج العمر مكتوب صحيح، بس علينا الأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل وبناء عليه:1- لازم الفحص القلبي الشامل المبكر.2- لازم قياس الضغط والسكر والكولسترول.3- لازم الفحص عن عوامل الخطورة الصامتة (وبالذات للشباب اللي عندهم تاريخ عائلي بالسكتة القلبية والموت المبكر).4- لازم نتكيف مع ضغوط الحياة (علشان كدا دائما اقول لكم #ما_تزعلوش).