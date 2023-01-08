سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 8-1-2023

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سجل سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 8 يناير 2023، بعد آخر ارتفاع سجله سعر الذهب عيار 21 بقيمة 50 جنيهًا في سعر جرام الذهب داخل سوق الصاغة المصرية، ليصل بذلك سعر الذهب اليوم في مصر لأعلى مستوياته في شهر، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وتخطيه حاجز الـ27 جنيهًا داخل البنك المركزي ، وعلى الصعيد العالمي استقرت أسعار الذهب على آخر انخفاض لها بقيمة دولار واحد في سعر أونصة الذهب .



سعر الذهب بيع وشراء اليوم الأحد 8 يناير 2023

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر



سعر الذهب اليوم الأحد 8-1-2023 خلال منتصف التعاملات وعيار 21 بالمصنعية في الصاغة

وكشف نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في الغرف التجارية، أن سعر الذهب في مصر يشهد ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة لارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية، وتخطيه لحاجز الـ27 جنيهًا، متوقعًا أن يستمر المعدن الأصفر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

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وقال «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إنه نظرًا إلى تخطي الدولار لحاجز الـ27 جنيهًا، واستمرار المعدن الأصفر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة ننصح بشراء الذهب قبل أن يرتفع لأكثر من القيمة المسجلة حاليًا.سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 8 ينايرسعر الذهب مباشراستقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 8 يناير خلال منتصف التعاملات ليسجل سعر 2069 جنيها.سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 8 ينايرأسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بالمصنعيةوسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 8 يناير استقرارا خلال منتصف التعاملات ليسجل سعر 1810 جنيهات.سعر الذهب عيار 21 بالمصنعيةسعر الذهب الآنسعر الذهب اليوم الأحد 8-1-2023 خلال منتصف التعاملات وعيار 21 بالمصنعية في الصاغةيختلف سعر عيار 21 بالمصنعية من مكان لآخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 130 و180 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الذهب ومن تاجر إلى آخر.سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم الأحد 8 ينايرسعر الذهب الآن في مصركما سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 18 استقرارا خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 8 يناير لتحقق سعر 1551 جنيهًا.سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 8 ينايركم سعر جنيه الذهب؟وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 8 يناير خلال منتصف التعاملات سعر 14240 جنيها.اقرأ ايضًا: أسعار الذهب الآن في مصر بختام اليوم الأول للسنة الجديدة 2023سعر الذهب اليوم بالدولاركم سعر أونصة الذهب بالدولار؟حقق سعر الذهب في السوق العالمية انخفاضا لتسجل الأونصة 1866 دولارًا.