لمرضى السكري .. الاستحمام بالماء الساخن خطر l تفاصيل

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من أجل السيطرة على مرض السكري، يجب الابتعاد عن العادات التي تقلل منه، فما مدى خطورة الاستحمام بالماء الساخن في مرض السكري؟





وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن حوالي 7.7 كرور روبية شخص في الهند هم مرضى السكري من النوع 2 من يكون عمره أكثر من 18 سنة هناك، حوالي 25 مليون شخص يعانون من مرحلة ما قبل السكري أكثر من نصف هؤلاء الناس لا يعرفون العواقب الخطيرة لمرض السكري ويجعلون مرض السكري خطيراً.



أخذ حمام الماء الساخن في مرض السكري؟

إذا أخذ مرضى السكري من النوع 2 حمامًا بالماء الساخن، فيمكنهم الحصول على بعض الفوائد يمكن تقليل مستويات HbA1c عن طريق أخذ حمام ساخن يقيس اختبار HbA1c متوسط ??مستوى السكر في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية تم تقديم هذه المعلومات في الاجتماع السنوي لـ EASD ، وفقًا لـ Scimex.

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خطير على القدمين في مرض السكريلكن الاستحمام بالماء الساخن جدًا يمكن أن يشكل خطورة على أقدام مريض السكري ينص NIDDK على أن غسل القدمين أو نقعها في ماء ساخن جدًا يمكن أن يجفف الجلد بسبب ذلك يمكن أن يكون هناك خطر الإصابة بالجروح أو تقشير الجلد أو العدوى في الوقت نفسه، يمكن لهذه العادة أيضًا أن تقضي على حساسية جلد القدمين.يمكن أن يتدهور الأنسولينإذا كنت تتناول حقن الأنسولين للتحكم في نسبة السكر في الدم، فاحذر عند الاستحمام بالماء الساخن. لأن مركز السيطرة على الأمراض ينص على أن الماء الساخن يرتاح ويوسع الأوعية الدموية بسبب امتصاص الأنسولين بسرعة في مثل هذه الحالة، يمكن أن يقلل الماء الساخن بالحقن من مستوى السكر بدرجة كبيرة عن طريق إفساد الأنسولين.الماء الساخن يضر الجلديجب أن يهتم مرضى السكري بجلدهم بعناية لأنهم قد يعانون من المشاكل التالية إذا أخذوا حمامًا بالماء الساخن.عدوى الجلدحكة وطفح جلديجلد جافالتهاب الجلدمشاكل التئام الجروحلا تتجاهل هذابودرة التلك بين أصابع القدم.يقول خبراء الصحة أنه في مرض السكري، يجب تجنب الاستحمام بالماء الساخن جدًا أنت تستخدم الماء الفاتر للاستحمام في الوقت نفسه، ضعي مرطبًا على الجلد قبل الاستحمام وبعد الاستحمام ، ضعي .