تعرف علي .. فضل ذكر الله من الفجر للشروق

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فضل ذكر الله


فضل الذكر من الفجر للشروق .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ فضل الذكر من فترة الفجر حتى الشروق ” ومن جانبه قال الدكتور احمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن للذكر في هذا الوقت فضل عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعادل أجر حج وعمرة.

فضل ذكر الله من الفجر للشروق؟
وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “ فضل الذكر من فترة الفجر حتى الشروق ” أنه على كل مسلم أن يدام على هذا الذكر لما له من أهمية وثواب عظيم .

الذكر بعد صلاة الفجر للشروق

قالت دار الإفتاء المصرية في بيان فضل أعمال ما بعد الفجر وحتى شروق الشمس، إنه يستحب للمسلم أن يغتنم ما ورد بالحديث الشريف اقتداءً بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم-، كما أنه يستحب للمسلم المداومة على ذكر الله - تعالى- خاصة بعد الصلوات المفروضة ومنها صلاة الفجر جماعة.

واستشهدت دار الإفتاء،، بحديث رسول الله صلى الله عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من صلى الغداة -الصبح- في جماعةٍ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجةٍ وعمرةٍ»، ثم قال: «تامةٍ تامةٍ تامةٍ» رواه الترمذي.

المصدر: elbalad

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