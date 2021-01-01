تعرف علي .. فضل ذكر الله من الفجر للشروق

فضل الذكر من الفجر للشروق .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ فضل الذكر من فترة الفجر حتى الشروق ” ومن جانبه قال الدكتور احمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن للذكر في هذا الوقت فضل عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعادل أجر حج وعمرة.
فضل ذكر الله من الفجر للشروق؟
وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “ فضل الذكر من فترة الفجر حتى الشروق ” أنه على كل مسلم أن يدام على هذا الذكر لما له من أهمية وثواب عظيم .
الذكر بعد صلاة الفجر للشروق
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