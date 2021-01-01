لصحتك سيدتي .. أعراض ومخاطر تنذر إصابتك بتكيس المبايض



تكيس المبايض تكيس المبايض



تصاب الكثير من السيدات بتكيس المبايض وهي حالة تسمي "متلازمة المبيض المتعدد الكيسات" (Polycystic Ovary Syndrome PCOS)، وفيها ينتج المبيضان كمية غير طبيعية من"الأندروجينات" (Androgens)، وهي هرمونات جنسية ذكورية توجد عادة عند النساء بكميات صغيرة.



أعراض تكيس المبايض:



عدم انتظام الدورة الشهرية

تفويت الدورة الشهرية

دورة شهرية خفيفة

مبايض كبيرة أو بها العديد من التكيسات

زيادة شعر الجسم، بما في ذلك الصدر والمعدة والظهر (الشعرانية)

زيادة الوزن وخاصة حول البطن

حب الشباب

البشرة الدهنية

صلع يشبه صلع الذكور

خفة الشعر

التاخر في الانجاب

"زوائد جلدية" (skin tags) على الرقبة أو الإبطين

بقع جلدية داكنة أو سميكة على مؤخرة العنق والإبط وتحت الثدي

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أسباب تكيس المبايض:السبب الدقيق لمتلازمة تكيس المبايض غير واضح. والعديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن مقاومة للأنسولين؛ هذا يعني أن الجسم لا يستطيع استخدام الأنسولين بشكل جيد، حيث تتراكم مستويات الأنسولين في الجسم وقد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الأندروجين. ويمكن أن تؤدي السمنة أيضا إلى زيادة مستويات الأنسولين وتفاقم أعراض متلازمةقد تسري متلازمة تكيس المبايض أيضا في العائلات، فمن الشائع أن تصاب الأخوات أو الأم والابنة بمتلازمة تكيس المبايضما العوامل التي تزيد خطر الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض؟قد تكون المرأة أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة تكيس المبايض إذا كانت الأم أو الأخت مصابة به. قد تكون المرأة أكثر عرضة للإصابة به إذا كانت تعاني من مقاومة الأنسولين أو السمنة.كيف يتم تشخيص متلازمة تكيس المبايض؟سيسأل مقدمو الرعاية الصحية عن التاريخ الطبي للمرأة والأعراض التي لديها، وستخضع أيضا لفحص جسدي، ويتحقق هذا الاختبار من صحة الأعضاء التناسلية، داخل الجسم وخارجهبعض أعراض متلازمة تكيس المبايض تشبه أعراضا تسببها مشاكل صحية أخرى؛ لهذا السبب، هناك احتمال بالخضوع لاختبارات مثل الموجات فوق الصوتية وتحاليل الدم.هل تصاب الفتيات بتكيس المبايض؟من الشائع أن تكتشف النساء أنهن مصابات بمتلازمة تكيس المبايض عندما يواجهن مشكلة في الحمل، ولكنها غالبا ما تبدأ بعد فترة قصيرة من الدورة الشهرية الأولى، في سن 11 أو 12 عاما، ويمكن أن تحدث أيضا في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر، وذلك وفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية.علاج تكيس المبايض:يعتمد علاج متلازمة تكيس المبايض على عدد من العوامل؛ وقد يشمل ذلك العمر، ومدى شدة الأعراض، والصحة العامة للمريضة. وقد يعتمد نوع العلاج أيضا على إذا ما كنت ترغبين في الحمل في المستقبلعموما هناك مقاربتان لعلاج تكيس المبايض:علاج تكيس المبايض للمرأة التي ترغب في الحمل :1- تغيير النظام الغذائي وممارسة المزيد من الأنشطة البدنيةيمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي ومزيد من النشاط البدني على إنقاص الوزن وتقليل الأعراض، مما يساعد جسمك على استخدام الأنسولين بشكل أكثر كفاءة، وخفض مستويات السكر في الدم، وقد يساعدك ذلك على التبويض.2- الأدوية التي تحفز الإباضةيمكن أن تساعد الأدوية المبيضين في إطلاق البويضات بشكل طبيعي. مع الأخذ في الاعتبار، أن هذه الأدوية لها أيضا مخاطر معينة، فيمكنها زيادة فرصة الولادة المتعددة (توأمان أو أكثر). ويمكن أن تسبب فرط تنبيه المبيض، ويحدث هذا عندما يطلق المبيضان الكثير من الهرمونات التي قد تتسبب في أعراض مثل انتفاخ البطن وآلام الحوض.علاج تكيس المبايض للمرأة التي لا تخطط للحمل:1- حبوب منع الحملهذه تساعد على التحكم في دورات الطمث، وخفض مستويات الأندروجين، وتقليل حب الشباب.2- دواء السكريغالبا ما يستخدم هذا لتقليل مقاومة الأنسولين في متلازمة تكيس المبايض. قد يساعد أيضا في تقليل مستويات الأندروجين، وإبطاء نمو الشعر، ومساعدتك على التبويض بشكل أكثر انتظاما.3- تغيير النظام الغذائي وممارسة المزيد من النشاطيمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي ومزيد من النشاط البدني على إنقاص الوزن وتقليل الأعراض، مما يساعد جسمك على استخدام الأنسولين بشكل أكثر كفاءة، وخفض مستويات السكر في الدم، وقد يساعدك ذلك على التبويض.قد يشمل علاج تكيس المبايض أدوية لعلاج الأعراض الأخرى، مثل أدوية تقليل نمو الشعر أو حب الشباب.