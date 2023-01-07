شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي على سبيل الإعارة .. رسميا



شوبير شوبير



كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي، من الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: " لاعب النادي الأهلي محمد محمود سيرحل و لديه عروض من المقاولون العرب والاتحاد السكندري وفيوتشر، وهذه الأندية لا ترغب في دفع مقابل مادي، ولكن ترغب فقط في دفع قيمة راتب اللاعب خلال فترة الـ6 أشهر".



وأضاف: "فيوتشر لم يقدم عرضا رسميا لضم نجم الأهلي محمد محمود، ولكن الإدارة لا تمانع هذه الخطوة، كما أن هناك محاولات لإقناع اللاعب بخطوة الانتقال إلى الاتحاد السكندري".

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واختتم: "هناك صفقة محلية آخرى يخطط الأهلي لضمها في الوقت الحالي، للاعب تواجد في منتخب مصر، ولكن أرى أن هناك صعوبة في ضمه، رغم محاولات القلعة الحمراء للحصول على خدماته".محمد محمود انضم لـ الأهلي من وادي دجلةوكان محمد محمود انضم للأهلي من وادي دجلة في صفقة توقع الكثير نجاحها فى ظل القدرات الفنية المميزة التي يملكها اللاعب، وتلقيبه بخليفة “أبو تريكة”، نجم الكرة المصرية السابق.