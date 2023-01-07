شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي على سبيل الإعارة .. رسميا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي، من الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: " لاعب النادي الأهلي محمد محمود سيرحل و لديه عروض من المقاولون العرب والاتحاد السكندري وفيوتشر، وهذه الأندية لا ترغب في دفع مقابل مادي، ولكن ترغب فقط في دفع قيمة راتب اللاعب خلال فترة الـ6 أشهر".
وأضاف: "فيوتشر لم يقدم عرضا رسميا لضم نجم الأهلي محمد محمود، ولكن الإدارة لا تمانع هذه الخطوة، كما أن هناك محاولات لإقناع اللاعب بخطوة الانتقال إلى الاتحاد السكندري".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!