بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل كفتة الأرز



كفتة الأرز كفتة الأرز



تقدم الشيف عزة العمدة طريقة عمل كفتة الأرز بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق الكفتة.



المقادير لعمل كفتة الأرز

كيلو لحمه مفرومه جملى

ثلاث اكواب رز يتم طحنه جيدا

بصلتين وسط

ست فصوص ثوم

فلفل رومى (اختياري)

حزمه بقدونس

حزمه كسبره

حزمه شبت

ملح وبهارات لحمه



الصلصة لعمل الكفتة

م ك ثوم مفروم

سمن على زيت

لتر عصير طماطم

2 م ك صلصة

ملح والعشر بهارات

طماطم وجزر للسلطه

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الطريقة لعمل الأرزنضع اللحمه والارز والبصل والتوم والكسبرة والبقدونس والشبت ملح وبهارات لحمة يتم فرمه في الكبه ثم نضع الملح والبهارات وتترك ترتاح في الثلاجه لمده ربع ساعة ويشكل صوابع ويحمر في الزيت ويتم عمل الصلصة حله فيه سمن على زيت ونضع عليه ثوم مفروم ورشه ملح ويدوب لونه دهبى فاتح انزل بعصير الطماطم وغلوه ونضع الكفته وممكن إضافة مكعبات بطاطس ويقدم معه رز بالشعريه وسلطه وتقدم بالف هنا وشفا.