بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل كفتة الأرز

تقدم الشيف عزة العمدة طريقة عمل كفتة الأرز بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق الكفتة.
المقادير لعمل كفتة الأرز
كيلو لحمه مفرومه جملى
ثلاث اكواب رز يتم طحنه جيدا
بصلتين وسط
ست فصوص ثوم
فلفل رومى (اختياري)
حزمه بقدونس
حزمه كسبره
حزمه شبت
ملح وبهارات لحمه
الصلصة لعمل الكفتة
م ك ثوم مفروم
سمن على زيت
لتر عصير طماطم
2 م ك صلصة
ملح والعشر بهارات
طماطم وجزر للسلطه
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