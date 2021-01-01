داعية إسلامي يجيب .. كيف يستجاب دعاؤك من أول مرة ؟



الشيخ محمد أبو بكر الشيخ محمد أبو بكر

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن أسهل طريق لدخول الجنة؛ هو سلامة الصدر، لا في غل ولا حقد ولا حسد، حتى عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال صلى الله عليه وسلم: ((قيل لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أيُّ الناسِ أفضلُ قال كلُّ مخمومِ القلبِ صدوقِ اللسانِ قالوا صدوقُ اللسانِ نعرفُه فما مخمومُ القلبِ قال هو التقيُّ النقيُّ لا إثمَ فيه ولا بغيَ ولا غِلَّ ولا حسدَ )).



كيف يستجاب دعائك من اول مرة ؟



وأشار الى أن الله عندما يرضى على احد يطهر قلبه من كل هذه الامراض، متسائلاً:" عمرك فكرت لماذا دعائك لا يستجاب؟، لأنك تجعل الدعاء لنفسك فقط فتقول اللهم يسر رزقي واهدي ولادي اللهم ارحمي أبويا وامى اللهم اشفيني كلها ادعية لنفسك فقط.

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وتابع: أوصاف الناس الذين يستجاب لهم الدعاء فورا هما الذين جاء فى قوله تعالى (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ )).10 كلمات من رددهم كل صباح رزقه الله الصحة والعافية.. داوم عليهمقبل امتحانات نصف العام .. سورة تقضي على النسيان وتفتح خلايا مخك رددها وسترى العجبحث عليها النبي .. أفضل الدعوات التى لا يعادلها شيءدعاء واحد إذا استقمت عليه وجدت أثره الطيب في حياتكوجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال الايمان ان يحب الانسان لاخيه ما يحب لنفسه، فعندما تدعى لأحد فترد عليك الملائكة قائله “ولك مثله” فلو كنت تفعل المعاصي والذنوب ولكن دعيت لأحد فدعائك سيستجاب والله رزقك دعاء اهل الطهر والعفاف وهما الملائكة الذي زكاهم رب العالمين، وقال فى حقهم (لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ).