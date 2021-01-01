"طالبان" تطالب بمحاكمة الأمير هاري بعد قتله 20 مسلحا في أفغانستان



طالبان طالبان

رد زعيم حركة "طالبان" أنس حقاني، على مذكرات الأمير هاري، التي اعترف فيها بأنه قضى على أكثر من 20 مسلحا في أفغانستان، مشبها إياهم ببيادق الشطرنج.



وقال حقاني: "هاري! أولئك الذين قتلتهم ليسوا قطع شطرنج، بل أناس كان لديهم عائلات تنتظر عودتهم".



وانتقد زعيم "طالبان"، الأمير هاري على "تويتر" قائلا: "من بين قتلة الأفغان، لا يملك الكثيرون الحشمة للكشف عن ضميرهم والاعتراف بجرائم الحرب التي ارتكبوها".

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ودعا سهيل شاهين ممثل رفيع المستوى في حركة "طالبان"، إلى محاكمة الأمير هاري بشأن ما كشف عنه من عمليات القتل التي ارتكبها أثناء خدمته في أفغانستان لأنها جرائم ضد الإنسانية.وقال شاهين في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "إنهم كانوا مقاتلين من أجل حرية بلادهم، وأنتم الغزاة.. لقد كانوا أبطالا شعبيين، وأنتم عدوهم".وفي وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام البريطانية، مقتطفات من السيرة الذاتية للأمير، بعنوان "سبير"، حيث اعترف الأمير هاري، بقتله 25 من مقاتلي "طالبان" في أفغانستان، وقاد مروحية أباتشي.وكتب الأمير هاري في كتابه: "بالنسبة لي، لا انظر إلى المقاتلين على أنهم بشر، بل قطع شطرنج أزيلها من على اللوح، هذا العدد من القتلى هو 25.. لا يجعلني أشعر بالفخر، لكنه لا يزعجني أيضا".واستعادت "طالبان" السيطرة الكاملة على أفغانستان عندما سحبت الولايات المتحدة آخر قواتها من البلاد في أغسطس 2021، وحرمت السلطات الجديدة الفتيات فعليا من جميع فرص التعليم والعمل، كما قيدت حركتهن في الأماكن العامة دون مرافقة ولي الأمر الذكر.كما سمحت طالبان بالإعدامات العلنية والجلد والرجم للأشخاص الذين أدينوا بممارسة الجنس المثلي والزنا والجريمة والسرقة على الرغم من الإدانة الدولية لمثل هذه القرارات.