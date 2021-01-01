مفاجأة لعشاق آيفون .. آبل "تقتل" أرخص هواتفها



آيفون آيفون

تقوم شركة آبل Apple، بتحديث أرخص هواتف آيفون الخاصة بها كل عامين، وكان آخر إصدار هو هاتف iPhone SE الذي تم إطلاقه في عام 2022، مما يعني أن الطراز التالي من آيفون المصغر من المفترض الإعلان عنه في 2024، ولكن تقرير جديد يجلب أخبار سيئة لعشاق آيفون منخفض التكلفة.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أفاد تقرير جديد صادر عن محلل آبل الشهير Ming-Chi Kuo، بإن الشركة الأمريكية أوقفت خط إنتاج أرخص هواتف آيفون المعروف باسم iPhone SE.



آبل تقتل هاتف iPhone SE لعام 2024

وفقا لـ Kuo، أصدرت شركة آبل تعليمات لشركائها في سلسلة التوريد بإلغاء خطط الإنتاج والشحن الخاصة بهاتف iPhone SE لعام 2024، وهذا القرار ليس لتأجيل طرح الهاتف المصغر كما أشارت بعض التقارير السابقة، ولكن تعتزم مصنعة آيفون إيقاف خط الإنتاج الخاص بأرخص إصدارتها نهائيا.

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وكتب "Kuo"، في منشور بالمدونة أمس الجمعة، أن شركة آبل ألغت خطط الإنتاج والشحن للهاتف بعد توقعه الشهر الماضي، بإمكانية إلغاء أو تأخير إطلاق الجيل الرابع من iPhone SE.ويعتقد Kuo أن سبب إلغاء إنتاج الهاتف قد يكون أن هواتف آبل المنخفضة التكلفة، لما تحقق المبيعات المتوقعة لها، حيث كانت تبيع بشكل أسوأ مما كانت تأمله الشركة، ففي شهر سبتمبر الماضي، ذكرت وكالة "بلومبرج" أن الطلب متزايد على هواتف آبلiPhone 14 Pro أكثر من الإصدارات العادية بنفس التشكيلة، والتي تأتي بحجم أصغر وأرخص سعرا "آيفون 14".وذلك بالإضافة إلى بعض المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، والتي قد تجعل المشترين المهتمين بالسعر لا يقبلون على شراء iPhone SE.ويشار إلى آبل كانت تخطط لاختبار شريحتها الجديدة، من خلال دمجها لأول مرة في هاتف iPhone SE 4، وإذا اثبتت نجاحها ستقوم الشركة الأمريكية بإضافة المعالج الجديد لطرازاتها المستقبلية المتطورة iPhone 16.ولكن نظرا لقرار الشركة بإيقاف خط إنتاج iPhone SE 4، يبدو أن شركة كوالكوم الأمريكية، ستستأنف خطة التشغيل الخاصة بها، المتمثلة في تزويد آبل بشرائح النطاق الأساسي في الوقت الحالي.وذكرت بعض التقارير السابقة أن كوالكوم ستفقد بعض أعمالها عندما بدأت شركة آبل بإنتاج رقائق المعالجات التابعة لها، والآن، زادت فرص شركة Qualcomm في توفير رقائق النطاق الأساسي لهواتف آيفون للعام المقبل iPhone 16 بشكل كبير.ومع هذا التطور ستستمر الشركة المتخصصة في إنتاج وتصميم معالجات الهواتف الذكية، بتزويد أكبر عملائها وهي شركة Apple بالمعالجات حتى عام 2025، مما يجعلها الشركة المهيمنة على سوق شرائح النطاق الأساسي للهاتف المحمول العالمي هذا العام والعام المقبل أيضا.