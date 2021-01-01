سيعمل نظام آلي جديد من Formlabs على تحويل طابعات 3D إلى المصانع المصغرة #CES2023



طابعات 3D طابعات 3D

تحاول شركة Formlabs معالجة مشكلة الوقت الطويل الذي تستغرقه تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال تقديم منظومة بيئية آلية جديدة، وهي عبارة عن مجموعة من المنتجات التي يمكنك تثبيتها في بعض طابعاتها للمساعدة في تسريع العملية.



يتضمن ذلك وظيفة Form Auto، والتي يمكنها إزالة الجزء المطبوع من الجهاز، وتحريره للبدء في الجزء التالي. يمكنك أيضًا إضافة نظام High Volume Resin والذي سيزيد من سعة المواد الخام للطابعات حتى خمسة لترات.



وهناك ايضًا برنامج Fleet Control؛ وهو برنامج جديد سيساعد في إدارة أسطول من الطابعات، مما يتيح لك موازنة عبء العمل عبر جميع وحداتك.

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تم تصميم جميع الأنظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التصنيع ولكن لا يمكنها توفير الأجساد الدافئة للقلق عند كل طابعة على حدة.وتقول Formlabs أن الفوائد تشمل تقليل الفاقد في المواد والمطبوعات الأرخص تكلفة، بالإضافة إلى انها تتوقع أن تشهد تكاليف الطباعة للمستخدمين انخفاضًا بنسبة تصل إلى 40 بالمائة، بالإضافة إلى تقليل نفايات التغليف.اما بالنسبة للسعر، فمن المتوقع ان يكون 3400 دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في النصف الثاني من العام.