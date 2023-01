تحدد سامسونج موعد الإعلان عن هواتف Galaxy S23 المرتقبة

Galaxy S23 Galaxy S23

بعد سلسلة من التسريبات والشائعات بشأن سلسلة هواتف جالاكسي إس23 (Galaxy S23) المرتقبة من سامسونج ، أكدت الشركة موعد حدث الإعلان عن الهواتف.



وكشفت عملاقة التقنية الكورية عن موعد حدث (Galaxy Unpacked 2023 – Part 1) عبر موقع الويب الخاص بها في كولومبيا، ولكنها حذفته في وقت لاحق.



وبحسب الصورة الترويجية التي نشرها موقع سامسونج الكولومبي، فإن حدث الإعلان عن هواتف (Galaxy S23) المرتقبة سيُعقد في 1 شباط/ فبراير 2023. أما شعار الحدث فهو: “لحظات ملحمية قادمة”.

وتكشف الصورة أيضًا عن الكاميرات الخلفية الثلاث لسلسلة (Galaxy S23)، التي تتميز بحلقات فردية حولها، وذلك تأكيد لما كشفت عنه الصور المسربة سابقًا.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:ووفقًا للتقارير السابقة، فمن المحتمل أن تُطرح سلسلة (Galaxy S23) للبيع بحلول الأسبوع الثاني من شهر شباط/ فبراير المقبل. ويُشاع أن سامسونج قد تطرح هواتفها الجديدة بالسعر ذاته لهواتف سلسلة (Galaxy S22).وكالعادة، سيُبث حدث (Galaxy Unpacked) من سامسونج مباشرةً عبر موقع الشركة الرسمي (Samsung.com)، وقناتها على يوتيوب. كما ستُنشر كافة التفاصيل المتعلقة بها عبر مدونة الشركة (Samsung Newsroom).ويُتوقع أن تحوي هواتف (Galaxy S23) المرتقبة الإصدار الأحدث والأسرع من معالجات كوالكوم، وهو: (Snapdragon 8 Gen 2)، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5X) بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع (UFS 4.0) بحجم 512 جيجابايت.وستعمل كافة الهواتف في السلسلة، وهي: (Galaxy S23)، و (Galaxy S23 Plus)، و (Galaxy S23 Ultra) بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم الخاصة بالشركة (One UI 5.0).ويشاع أن هاتف (Galaxy S23 Ultra) يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مثبت صورة بصري (OIS)، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري قدره 3x، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري عالٍ قدره 10x.ويمكن أن يحوي كل من (Galaxy S23) و (Galaxy S23 Plus) على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت صورة بصري، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري قدره 3x. ويُشاع أن الهواتف الثلاثة جميعها ستقدم كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مع مثبت صورة بصري وضبط تلقائي للصورة.ويُقال إن (Galaxy S23) سيحوي بطارية بسعة 3,900 مللي أمبير/ الساعة، في حين سيحوي (Galaxy S23 Plus) بطارية تبلغ سعتها 4,700 مللي أمبير/ الساعة. وسيحوي الهاتف الأقوى في السلسلة (Galaxy S23 Ultra) بطارية سعتها 5,000 مللي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السريع باستطاعة 45 واط.وستدعم الهواتف جميعها الشحن اللاسلكي السريع والشحن اللاسلكي العكسي. وتشمل الميزات الأخرى للهواتف دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وواي فاي 6، وبلوتوث 5.3، و (NFC)، ومنفذ من نوع (USB-C) ومكبرات صوت إستريو، ودعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68.