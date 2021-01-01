يعمل جهاز تنقية الهواء Nanoe X المحمول من باناسونيك على تصفية الروائح والملوثات أثناء القيادة #CES2023

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صورة الخبر: جهاز تنقية الهواء Nanoe X
جهاز تنقية الهواء Nanoe X

يبدو ان شركة باناسونيك لديها حلاً متقدمًا إذا كنت تريد أن تجعل رائحة سيارتك أفضل. ففي حدث CES لهذا العام، عرضت الشركة جهاز تنقية هواء محمول يمكن وضعه في حامل أكواب أي سيارة تقريبًا.

ويقوم هذا الجهاز بتصفية الروائح وحتى بعض الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض. يستخدم الجهاز تقنية Nanoe X من باناسونيك، والتي تستخدم جذور الهيدروكسيل، وهو جزيء ثنائي الذرة معروف بأنه يعمل “كمنظف” عندما يتلامس مع الملوثات لتنظيف الهواء.

وتقول باناسونيك إن الجهاز يستغرق حوالي ساعتين حتى ينعش مقصورة السيارة، وهو يفعل ذلك بينما ينتج فقط حوالي 36 ديسيبل من الصوت. كل ما عليك فعله هو توصيل مقابس Nanoe X لتنقية الهواء المحمولة بأحد منافذ USB بسيارتك.

المصدر: بوابه المتميز

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