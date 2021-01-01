شاشة OLED لاسلكية بحجم 55 بوصة يمكن وضعها على أي جدار أو نافذة #CES2023

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تقدم شركة Displace تلفاز جديد بسعر 2999 دولارً والذي تم الإعلان عنه في CES 2023 ومتاح الآن للحجز، وهو تلفاز لاسلكي بالكامل يمكنك التحكم فيه بيديك. وتم تصميم التلفاز ليعمل على حزم البطاريات وموانع التسرب على الحائط بدلاً من الاعتماد على الحوامل.



يأتي تلفزيون Displace بشاشة LG OLED 4K بحجم 55 بوصة، وهو ستخدم تقنية الفراغ ذات الحلقة النشطة لشفطه في مكانه، وقد قامت الشركة ببناء مقابض في الإطار لتسهيل عملية الرفع.



يحتوي Displace أيضًا على أربع بطاريات على تقضي على الحاجة إلى سلك طاقة، وهي قابلة للتبديل السريع حتى لا تضطر إلى الانتظار حتى يتم إعادة شحنها قبل أن تتمكن من مشاهدة التلفزيون مرة أخرى. وتقول Displace إن التلفزيون يجب أن يستمر لمدة 30 يومًا، مع حوالي ست ساعات من وقت المشاهدة يوميًا

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يأتي تلفاز Displace بشاشة كاملة مع إطار فضي معدني حول الحافة باعتباره الشيء الوحيد الذي يقاطع الشاشة عند وضع أجهزة تلفزيون Displace معًا.وتأتي جوانب الجهاز مسطحة بثلاث فتحات على كل جانب؛ اثنتان للبطاريات القابلة للإزالة، وواحدة تعمل كفتحة يدوية عند تحريك التلفزيون 20 رطلاً.سيتوفر هذا التلفاز اللاسلكي بسعر 2999 دولار، وفي الوقت الحالي تتوفر 100 وحدة فقط للطلب المسبق، وتقول الشركة إنها ستبدأ الشحن في ديسمبر.