تكشف Ember عن Mug 2 Plus بميزة تتبع الموقع عبر تطبيق Find My من ابل #CES2023

قدمت Ember خلال معرض CES السنوي هذا العام Mug 2 Plus الذي يأتي بميزة التعقب عبر تطبيق Find My على منصة iOS و Mac.



يدعم تطبيق Find My المستخدمين بتنبيهات في حالة فقدان الأجهزة أو الإكسسوارات المتصلة بالتطبيق، أو يساعد التطبيق المستخدم في تحديد موقع الأشياء المفقودة، وتقدم Ember هذه الميزة من خلال الكوب الحراري الجديد Mug 2 Plus.



ومن المقرر أن يتوفر النموذج الجديد Mug 2 Plus في ربيع هذا العام بمستوى تسعير أعلى من الإصدار الحالي، وذلك بفضل البرامج الثابتة التي تدعم الإتصال مع تطبيق Find My.

أيضاً يضم Travel Mug 2+ مكبر صوتي يعمل على إصدار تنبيهات صوتية في حالة فقدان الكوب الحراري، كما سيظهر Mug 2 Plus في التطبيق الخاص بأجهزة iPhone أو iPad أو Mac.ويتوفر Travel Mug 2 الحالي بسعر 200 دولار تقريباً، ويتميز بحفظ السوائل ساخنة لمدة تصل إلى 3ساعات تقريباً، أيضاً في حالة تثبيت الكوب الحراري على قاعدة خشبية فإنه يدعم إبقاء السوائل دافئة لمدة 24 ساعة.ويأتي Travel Mug 2 بشاشة تدعم ضبط درجة حرارة السوائل، وينطلق الإصدار الجديد بنفس المميزات مع ميزة الإتصال بتطبيق Mug 2 Plus وسعر أعلى.