تقدم لينوفو هاتف Lenovo ThinkPhone لدعم المحترفين في مجال العمل



Lenovo ThinkPhone Lenovo ThinkPhone

أطلقت لينوفو هاتف Lenovo ThinkPhone خلال معرض CES السنوي، والذي يأتي برؤية رئيسية لدعم المستخدمين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الإتصال بأجهزة الحاسب للعمل بسلاسة.



يأتي هاتف Lenovo ThinkPhone بتركيز أكبر على حماية المعلومات لدعم المستخدمين على الوجه الأمثل، حيث يضم الهاتف معالج منفصل يعمل على عزل البيانات السرية مثل أرقام التعريف، وكلمات المرور، وأيضاً مفاتيح التشفير الخاصة بالعمل.



ويدعم الهاتف برمجيات الحماية الخاصة بشركة لينوفو ThinkShield، كما يتوفر للمستخدمين في تكنولوجيا المعلومات بعض المميزات مثل Moto OEMConfig، و Moto Manager لدعم ضبط إعدادات شاشة القفل في الهاتف، وتنبيهات الشبكات.

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ويتميز ThinkPhone بنظام تشغيل Android 13، ويضم رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، كما يأتي الهاتف بشاشة pOLED بحجم 6.6 إنش بدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، بكثافة عرض 394 بيكسل لكل إنش.الهاتف يدعم الإتصال بشبكات 5G، وWiFi 6E، ويأتي بمستشعر “Ultra Pixel” بدقة 50 ميجا بيكسل، أيضاً ينطلق الهاتف بسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت.كما يتميز الهاتف بدعم معايير IP68، ويضم زر جانبي قابل للتخصيص لدعم المستخدمين في إطلاق سريع لتطبيقات خاصة بالعمل، أو تشغيل ميزة مزامنة الهاتف مع جهاز الحاسب.وتعقد لينوفو شراكة مع مايكروسوفت لإضافة ميزة النقر والتحدث لتطبيق Microsoft Teams عبر الزر الجانبي، كما يتم شحن الهاتف مع تطبيقات Microsoft 365، وOutlook وأيضاً Teams مثبتة مسبقاً.أيضاً يدعم هاتف ThinkPhone معايير MIL-STD 810H، ويأتي بطبقة من Gorilla Glass Victus في الجهة الأمامية، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في أسواق الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية لاحقاً في 2023، على أن تكشف لينوفو عن سعر الهاتف عند إطلاقه للأسواق.