"ناسا" توضح .. هل يسقط حطام "قمر اصطناعي متقاعد" على أشخاص؟

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قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الجمعة، إن قمرا اصطناعيا "متقاعدا" يبلغ من العمر 38 عاما، على وشك السقوط من مداره حول الأرض، موضحة ما إذا كان من الممكن أن "يسقط الحطام على أي شخص".



وأوضحت ناسا أن "فرصة سقوط الحطام على أي شخص منخفضة للغاية"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.



ماذا نعرف عن القمر الاصطناعي؟

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"قمر ميزانية إشعاع الأرض" أُطلق عام 1984 على متن مكوك الفضاء تشالنجر.يبلغ وزنه 5400 رطل (2450 كيلوغراما).معظم أجزائه ستحترق عند إعادة الدخول (للغلاف الجوي)، لكن من المتوقع أن تبقى بعض القطع متماسكة.احتمالات الإصابة من الحطام المتساقط قدرتها ناسا بنحو 1 في 9400.من المتوقع أن يسقط القمر الاصطناعي العلمي مساء الأحد، في غضون 17 ساعة أو يستغرقها، وفقًا لوزارة الدفاع الأميركية.شركة "إيروسبيس كورب" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، تعتقد أن السقوط سيحدث صباح الإثنين، في غضون 13 ساعة.السقوط سيحدث في مسار يمر فوق إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ومناطق أقصى غرب أميركا الشمالية والجنوبية.ماذا قدّم؟على الرغم من أن العمر المتوقع لعمله كان عامين، فإن القمر الاصطناعي استمر في إجراء قياسات طبقة الأوزون، وغيرها من قياسات الغلاف الجوي، حتى تقاعده عام 2005.درس القمر كيفية امتصاص الأرض وتوليدها للطاقة من الشمس.إطلاق تاريخيأطلقت أول امرأة أميركية في الفضاء، سالي رايد، القمر الاصطناعي في المدار، باستخدام ذراع الروبوت للمكوك "تشالينجر".شهدت نفس المهمة أيضا أول مهمة سير في الفضاء قامت بها امرأة أميركية، وهي كاثرين سوليفان. كانت هذه المرة الأولى التي تطير فيها رائدتان في الفضاء معا.كانت هذه هي الرحلة الفضائية الثانية والأخيرة لرايد، التي توفيت عام 2012.