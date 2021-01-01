بعد اختراق حسابات 200 مليون من المستخدم بـ«تويتر».. خبير يقدم نصائح لحماية البيانات

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قال بلال الحفناوي خبير الاتصالات وأمن المعلومات، من عمان، إن اختراق منصة تويتر يعد اختراقًا لخصوصية المستخدمين، وحسب الإحصائيات المتداولة، جرى اختراق 200 مليون حساب.



وأضاف «الحفناوي»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لم يكن الاختراق الأول، إذ رصد خبراء الأمن الإلكتروني اختراقًا العام الماضي، وعُرضت بيانات المستخدمين للبيع في المنتديات المختلفة مقابل 2 دولار للمستخدم.



وأشار إلى أن هناك 5 مستويات من الحماية يجب اتباعها لتأمين الحسابات، ناصحًا باستخدام معلومات محدودة في شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه يتم استغلال معلومات المستخدم مثل الحسابات البنكية أو حسابات العمل.