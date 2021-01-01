اليوم تبدأ باكتمال القمر ثم شهب وبدر ومحاق واستطالة .. الأرض على موعد مع ظواهر فلكية نادرة خلال شهر يناير

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يشهد كوكب الأرض اليوم 7 يناير بجانب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ظاهرة اكتمال القمر وظهور بدر شهر جماد الآخر، ضمن مجموعة من الظواهر الفلكية التي يشهدها شهر يناير بالعام الميلادى الجديد 2023.



وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن كوكب الأرض على موعد مع 9 اقترانات وزخة شهب وبدر ومحاق واستطالة خلال شهر يناير 2023.



وأوضح تادرس، أن شهر يناير يشهد مجموعة من الظواهر الفلكية، مؤكدا أن جميعها ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس مثل: «كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة أمام قرص الشمس».

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وأرجع أستاذ الفيزياء الفلكية سبب أضرار الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس على صحة الإنسان إلى أن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين، أما باقى الظواهر الفلكية فتحدث ليلًا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة والمهتمون لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.ويشهد شهر يناير عددا من الظواهر والأحداث الفلكية:اكتمال القمر.. بدر شهر جماد الآخريظهر قرص القمر بدرًا، كامل الاستدارة، يشرق بعد غروب الشمس مباشرة يوم 6 يناير ويبلغ لمعانه 100 % تقريبًا، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب عند شروق الشمس في صباح اليوم التالى 7 يناير.يشار إلى أن القمر يبدو لنا بدرًا قبل ذلك الموعد وبعده بيوم واحد على الأقل؛ لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة في هذين اليومين. يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذئب حيث كانت الذئاب الجائعة تعوى خارج البيوت، كما يُعرف هذا القمر بـ «القمر القديم» و«قمر بعد عيد الميلاد أو قمر الكريسماس»، ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.اقتران القمر وبولوكسيقترن القمر مع النجم بولوكوس Pollux في برج الجوزاء «التوأمان» بعد غروب شمس يوم 7 يناير 2023، حيث نراهما متجاورين في السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالى 8 يناير. مع العلم بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالى اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.يذكر أنه تم اكتشاف كوكب من الكواكب الخارجية الشبيهة بالنظام الشمسى يدور حول النجم بولوكس عام 2006.اقتران القمر وخلية النحليقترن القمر مع الحشد النجمى خلية النحل Beehive في برج السرطان، وهو حشد نجمى مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية تقريبًا ويبلغ عمره 600 مليون سنة، وصفه بيطليموس «بأنه سحابة مجسمة في كوكبة السرطان» كما رصده جاليليو عام 1609 لأول مرة بالتلسكوب وتمكن من رؤية 40 نجمًا فقط.ويمكن مشاهدة هذا الاقتران عند شروق القمر مع خلية النحل 7:00 مساءً تقريبا يوم 8 يناير، حيث نراهما متجاورين في السماء طوال الليل إلى أن يختفيا في ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس يوم 9 يناير. ولصعوبة رؤية الحشد النجمى خلية النحل بالعين المجردة في أجواء المدينة، لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب صغير.اقتران القمر وقلب العقربيقترن القمر مع النجم العملاق Antares «قلب العقرب» وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب. يمكن رؤية هذا الاقتران باتجاه الشرق في الـ 4:00 صباحًا في ذلك اليوم قبل شروق الشمس، إلى أن يختفى المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.القمر الجديد (محاق شهر رجب)يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضىء مواجهًا للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض، ولن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم. وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالى الليلاء خلال الشهر عمومًا والتى يفضلها الفلكيون كثيرًا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.اقتران الزهرة وزحليقترن كوكب الزهرة «ألمع كواكب المجموعة الشمسية» مع كوكب زحل «لؤلؤة المجموعة الشمسية»؛ حيث نراهما متجاورين في السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم وحتى غروبهما 7:00 مساء تقريبا. علما بأنه يمكن رؤية الكوكبين متجاورين باتجاه الغرب في الفترة من 20 إلى 24 يناير.ويكون الزهرة أسفل زحل حتى يوم 22 ثم أعلى زحل بدأ من يوم 23 حيث يبدآن في التباعد في الأيام اللاحقة.اقتران القمر والزهرة وزحليقترن هلال القمر مع كوكب الزهرة وكوكب زحل في اقتران ثلاثى بديع، حيث نراهم بالقرب من بعضهم البعض في السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم وحتى غروب الكوكبين أولا في الـ 7:00 مساءً تقريبًا.اقتران القمر والمشترىيقترن القمر مع كوكب المشترى «عملاق المجموعة الشمسية» حيث نراهما متجاورين في السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذين اليومين وحتى بداية غروبهما في الـ 9:20 مساءً في اليوم الأول، ثم في الـ 9:45 في اليوم الثانى، علمًا بأن القمر يكون أسفل المشترى يوم 25 يناير، ثم أعلى المشترى يوم 26 يناير.استطالة عطارديصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له تبلغ 25 درجة من الشمس في ذلك اليوم. وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقى في السماء قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفى في زخم ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.اقتران القمر والثريا والمريخيقترن القمر مع الحشد النجمى (الثريا) للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة، كما يقترن القمر مع كوكب المريخ للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة أخرى. فيتراءى القمر بين الثريا والمريخ مساء يوم 30 يناير ثم إلى يسار المريخ مساء يوم 31. يظل هذا المشهد بالسماء إلى أن يبدأ بالغروب في الـ 1:30 بعد منتصف الليل في اليوم الأول، ثم في الـ 2:30 بعد منتصف الليل في اليوم الثانى.اقتران القمر والثرياكان اقترن القمر مع الحشد النجمى Pleiades «الثريا» وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والتى يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض. يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع. يظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور. يقترن القمر مع حشد الثريا عند دخول الليل يوم 2 يناير ويظلا متجاورين في السماء حتى غروب القمر بعد الـ 3:30 صباحًا تقريبًا من فجر يوم 3 يناير.اقتران القمر والمريخكما اقترن القمر مع كوكب المريخ «الكوكب الأحمر» عند دخول الليل مساء يوم الثلاثاء، الموافق 3 يناير 2023، حيث نراهما متجاورين في السماء حتى غروب المريخ بعد الـ 4:20 تقريبًا من فجر الغد الأربعاء الموافق 4 يناير 2023.زخة شهب العوائياتوشهد كوكب الأرض زخة شهب العوائيات، وهى من الزخات الشهابية المتوسطة، يطلقون عليها الرباعيات نسبة إلى كوكبة رباعيات موراليس Quadrans Muralis القديمة التي تم حذفها من قبل الاتحاد الدولى الفلكى عام 1922 وكانت تقع بين كوكبتى العواء والتنين، يصل عدد الشهب فيها إلى أكثر من 40 شهابا في الساعة بافتراض ظلمة السماء وصفاء الجو، وهى ناتجة عن مخلفات كويكب قديم يعرف باسم 2003 EH1 تم اكتشافه عام 2003