ميزة جديدة تقلب الموازين في واتساب..سيعمل حتى مع انقطاع الإنترنت ..

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ميزة جديدة أتاحتها شركة «ميتا» بتطبيق «واتساب»، تجعل التطبيق نشطًا حتى في حالة انقطاع الإنترنت عن طريق استخدام «خوادم بروكسي».



وخادم البروكسي «proxy server»، هو برنامج وسيط يشبه البوابة التي توصل أجهزة المستخدمين، بخوادم الويب، فتتيح لهم الاتصال عبر الإنترنت. فيعمل على إنشاء شبكة تواصل للهواتف والأجهزة الأخرى، كذلك يعمل على عزل الشبكة عن الشبكة الخارجية.



ويطلق عليها «الخوادم الوكيلة» لأنها تعمل كبديل للإنترنت عند إغلاق طرق الاتصال والخوادم التقليدية أو قطعها. لذا إتاحتها في واتساب تسمح لمستخدمي التطبيق الاتصال بالخوادم الوكيلة في حالة قطع الإنترنت.

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وحتى مع استخدام الخوادم البديلة، ستظل الرسائل على «واتساب» محمية بمعيار أمان تحمل تشفير للرسائل يتم فكها فقط على جهاز الشخص المُرسل له، ووفقًا للديلي ميل البريطانية، وضعت إدارة واتساب منشورًا على مدونته: «هدفنا في 2023 ألا تحدث عمليات قطع للإنترنت أبدا».ووفقًا لمنشورات «واتساب«فإن أشهر الخوادم الوكيلة أنشأها متطوعون ومؤسسات كُبرى بجميع أنحاء العالم لتساهم في مساعدة الأشخاص بالتواصل بحرية.طريقة تفعيل ميزة استخدام واتساب عند انقطاع الإنترنتيُتاح الآن استخدام الميزة في تطبيق واتساب بجميع أنحاء العالم عن طريق الخطوات التالية:فتح إعدادات التطبيق Settings لإدخال اسم الخادم الوكيل «البديل»، سيتم استخدامه للوصول إلى الإنترنت في حالة انقطاعه.الضغط على «التخزين والبيانات» أو Storage and Dateاختيار «إعدادات البروكسي» أو Proxy Settings، لتبديل اختيار اتصال الإنترنت وإدخال عنوان الخادم الوكيل الجديد ليكون بديل فور حدوث أي انقطاع.كما خصص التطبيق صفحة خاصة لمعرفة المزيد عن الخدمة: faq.whatsapp.com