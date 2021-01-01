تصبح مرسيدس أول سيارة بالقيادة الذاتية من الدرجة 3 في الولايات المتحدة



مرسيدس مرسيدس

أعلنت مرسيدس بنز أنها حصلت على ترخيص لبيع السيارات بنظام القيادة الذاتية من المستوى 3 في ولاية طرق نيفادا. وهذا يجعلها أول شركة بهذه الرخصة في الولايات المتحدة.



سيكون النظام المعروف باسم Drive Pilot متاحاً في مرسيدس S-Class و EQS الكهربائية. وبحسب المواصفات الفنية لأنظمة القيادة من المستوى الثالث فبإمكان السيارات المزودة بهذا النظام قيادة نفسها في ظل ظروف محددة. وفي تلك الأثناء يمكن للسائق أن يترك لأنظمة السيارة التعامل مع الرحلة وأن يضع تركيزه على مهمة أخرى، ولا يعتبر الشخص المتواجد في مقعد السائق قائداً للسيارة.



في الوقت الحالي، ستحدد مرسيدس السرعة القصوى لنظام Drive Pilot بالقيادة الذاتية بسرعة 64 كم/س. ما يعني أنه يمكن استخدامه بشكل أساسي أثناء الاختناقات المرورية وفي بعض الطرق منخفضة السرعة، وسيتمكن السائقون في هذه الحالة من إنجاز بعض العمل كالرد على البريد الإلكتروني أو الحصول على قسط يسير من الراحة.