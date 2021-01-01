ستبني مرسيدس “توأم رقمي” لكل مصانعها في العالم الافتراضي

آخر الأخبارأخبار السيارات › ستبني مرسيدس “توأم رقمي” لكل مصانعها في العالم الافتراضي

صورة الخبر: مرسيدس
مرسيدس

وصلت تقنية الحاسوب والعالم الافتراضي إلى أبعاد وتطبيقات جديدة لم تكن متوقعة من قبل، وستبدأ مرسيدس كواحدة من الشركات الرائدة بتطبيق تقنية العالم الافتراضي من تطوير شركة نفيديا لتصميم وتخطيط مرافق التصنيع والتجميع المستقبلية.

بحسب إعلان مرسيدس في معرض تقنيات المستهلكين، ستسمح تقننية نفيديا Omniverse بتصميمات أكثر كفاءة، وذكاءً، وتقوم الشركة حالياً ببناء نسخة رقمية بالكامل من مصنعها الألماني في مدينة راستات، والمسؤول عن إنتاج سيارات A-Class و B-Class و GLA و EQA، وذلك إلى جانب تطوير المصنع الحقيقي نفسه تحت عنوان “الرقمنة أولاً”.

من ضمن الأشياء التي ستحققها مرسيدس بهذه التقنية عمل المزامنة في الوقت الحقيقي بين مصانعها حول العالم من خلال ربط Omniverse بمنصة بيانات مرسيدس MO360 الداخلية. وسيساعد ذلك على تبسيط العمليات عبر شبكة الإنتاج العالمية للشركة إلى جانب توفير تحديثات عبر الهواء لمعدات التصنيع وروبوتات الإنتاج.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ستبني مرسيدس “توأم رقمي” لكل مصانعها في العالم الافتراضي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
82679

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager