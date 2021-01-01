ستبني مرسيدس “توأم رقمي” لكل مصانعها في العالم الافتراضي



مرسيدس مرسيدس

وصلت تقنية الحاسوب والعالم الافتراضي إلى أبعاد وتطبيقات جديدة لم تكن متوقعة من قبل، وستبدأ مرسيدس كواحدة من الشركات الرائدة بتطبيق تقنية العالم الافتراضي من تطوير شركة نفيديا لتصميم وتخطيط مرافق التصنيع والتجميع المستقبلية.



بحسب إعلان مرسيدس في معرض تقنيات المستهلكين، ستسمح تقننية نفيديا Omniverse بتصميمات أكثر كفاءة، وذكاءً، وتقوم الشركة حالياً ببناء نسخة رقمية بالكامل من مصنعها الألماني في مدينة راستات، والمسؤول عن إنتاج سيارات A-Class و B-Class و GLA و EQA، وذلك إلى جانب تطوير المصنع الحقيقي نفسه تحت عنوان “الرقمنة أولاً”.



من ضمن الأشياء التي ستحققها مرسيدس بهذه التقنية عمل المزامنة في الوقت الحقيقي بين مصانعها حول العالم من خلال ربط Omniverse بمنصة بيانات مرسيدس MO360 الداخلية. وسيساعد ذلك على تبسيط العمليات عبر شبكة الإنتاج العالمية للشركة إلى جانب توفير تحديثات عبر الهواء لمعدات التصنيع وروبوتات الإنتاج.