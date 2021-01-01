أسعار أودي من الوكيل لسيارات Q3 وQ3 سبورتباك

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أودي

أعلن وكيل أودي في مصر (الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف) خلال الفترة الماضية عن أحدث قائمة سعرية رسمية لسيارات اودي في مصر، ومن ضمنهم موديلات 2022 من سيارات Q3 وQ3 سبورتباك في السوق المحلي، وكانت أسعار فئاتهم كالتالي:

أودي Q3:

- فئة أولى أدفانسد بسعر مليون و375 ألف جنيه.

- فئة ثانية S-Line بسعر مليون و550 ألف جنيه.

أودي Q3 سبورتباك:

- فئة أولى S-Line محرك 1400 سي سي بسعر مليون و690 ألف جنيه.

- فئة ثانية S-Line محرك 2000 سي سي بسعر مليون و950 ألف جنيه.
وتضم التجهيزات الأساسية بهاتين السيارتين مرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، وسنسور لتشغيل المساحات في حالة المطر، وكاميرا خلفية، ونظام صوتي قوي، ونظام إضاءة داخلي قابل للتعديل، ومصابيح ضبابية، كما تحمل هذه الموديلات العديد من وسائل الأمان منها أنظمة ABD وEBD للمكابح، ونظام إلكتروني للمحافظة على ثبات السيارة، ونظام مساعد للسائق في هبوط المنحدرات، ووسائد هوائية أمامية.

المصدر: التوكيل

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