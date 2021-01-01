بالفيديو : من الأسرع والأقوى.. شيفروليه كورفيت Z06 أم فورد GT القوية؟



شيفروليه كورفيت شيفروليه كورفيت

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لمواجهة مباشرة وتحدي بين سيارتين شهيرتين على حلبة السباق، الأولى هي شيفروليه كورفيت موديل 2023، والثانية فورد GT القوية موديل 2022، حيث نشرت قناة موقع Throttle House المتخصص في السيارات هذا الفيديو لمعرفة من السيارة الأقوى والأسرع على حلبة السباق بين هاذين الموديلين.



جدير بالذكر أن هذا الموقع اعتاد من خلال قناته على يوتيوب تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا السباق بين الموديلين السابق ذكرهما من شيفروليه وفورد وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: