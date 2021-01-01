يزين «القمر البدر» السماء.. الليلة



القمر البدر» القمر البدر»

يزين سماء الوطن العربي، مساء اليوم الجمعة 6 يناير، القمر البدر لشهر جمادى الآخرة، وهو أول بدر في فصل الشتاء والأول في العام الجديد 2023.



يظهر القمر فوق الأفق الشمالي الشمال الشرقي مع غروب الشمس، وسيلاحظ أثناء شروقه بأن حجمه كبير وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري ولا علاقة له إذا كان القمر قريب من الأرض أو بعيد عنها في مداره الاهليجي فبعد ارتفاعه وابتعاده عن الافق سيظهر بحجمه المعتاد.



الليلة.. القمر يقترن بالمريخ

يمكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي وذلك بسبب الغبار والدخان والملوثات في الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى أعين البشر ويراها وهو نفس السبب الذي يجعل رؤية الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

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ووفقا لعلماء الفلك، سيكتمل القمر بدرًا بالتزامن مع وصوله إلى الأوج "ابعد نقطة في مدارة من الأرض" على مسافة 406,458 كيلو مترًا لذلك فإن الحجم الظاهري لهذا القمر البدر سيكون أصغر من المتوسط في السماء بنسبة تصل إلى 14? مقارنة بالقمر العملاق - وبالتالي أقل سطوعًا من القمر العملاق - برغم ذلك فان القمر البدر هذه الليلة سيبقى ساطعًا.إضافة لذلك سيكون القمر البدر ظاهريًا بجوار النجمين كاستور وبولوكس المع نجوم التوأمان ومع ذلك فإن ضوء القمر الساطع قد يجعل هذين النجمين خافتين أو حتى غير مرئيين.وسيحاكي مسار القمر البدر هذه الليلة عبر السماء تقريبًا المسار الظاهري النهاري للشمس بعد ستة أشهر من الآن حيث سيسلك المسار المرتفع وسيلعب دور شمس منتصف الليل في الدائرة القطبية الشمالية في حين يحدث العكس في خطوط العرض الجنوبية من الكرة الأرضية حيث سيبقى القمر تحت الأفق مثل الشمس في يونيو تماماً.ويصل القمر أعلى نقطة في قبة السماء عند منتصف الليل وسيتبع ذلك وصوله لحظة الاكتمال عند الساعة 02:07 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة "11:07 مساءً بتوقيت غرينت" وسيكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس ويكون أكمل نصف مدارة حول الأرض هذا الشهر، وسيغرب مع شروق الشمس صباح يوم السبت.ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات إشعاعًا .يشرق القمر خلال الليالي المقبلة، متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت سيصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدراً.