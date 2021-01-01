يوضح خبير تكنولوجي كيف تحمي هاتفك من الاختراق

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صورة الخبر: الخبير التكنولوجي حازم جمعة
الخبير التكنولوجي حازم جمعة

انتشرت، في الفترة الماضية، حوادث اختراق الهواتف المحمولة، مما عرض كثير من المستخدمين لانتهاك الخصوصية وعمليات ابتزاز ارتقت لجرائم يحاسب عليها القانون.
وقال الخبير التكنولوجي حازم جمعة، في إنه في البداية عليك استخدام كلمة سر لحماية هاتفك المحمول ويفضل اختيار نمط الشاشة بدلا من الأرقام التي قد تكون سهلة في الوصول إلى فتح الهاتف
كما ذكر حازم جمعة خطوتين هامتين في حماية هاتفك، أولها تجنب تنزيل تطبيقات على الهاتف تماما إلا من مصادرة معلومة ومعروفة وموثوق بها، محذرا من استخدام برامج واتساب الذهبي ولا غيره، واصفا بأنها "عمليات نصب".
وأضاف أن الخطوة الثانية التأكد من جوجل بلاي بأن التطبيق آمن للاستخدام عن طريق الاطلاع على معلوماته.
وحذر حازم جمعة من الضغط على أي لينكات يتم إرسالها لك حتى من أصدقائك ومهما كان درجة ثقتك به.
وعن كيفية تأمين نفسك من التطبيقات مجهولة المصادر، قال سعيد إنه عليك التأكيد على الخصائص أو الصالحيات التي يحصل عليها التطبيق الذي قمت بتنزيله على الهاتف، فهناك درجة من درجات السرية مثل السماح بفتح الكاميرا والوصول للأسماء وتسجيل المكالمات

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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