حارس ومقدم رعاية.. «Aeo» روبوت متعدد المهام



روبوت روبوت

كشفت شركة بريطانية تدعى Aeolus Robotics، عن روبوت يعمل بنظام التشغيل أندرويد Android الخاص بها، وهو قادر على أن يعمل كحارس أمن، ومنظف مستشفى، بل وتولى مهام الموظفين في دور الرعاية.



والروبوت المسمى « وول- إي» أو « Aeo» يمكنه فتح الأبواب بيد واحدة، ويمكنه توصيل الطعام أو الحبوب على صينية في الأخرى، في حين أن الكاميرات وأجهزة الاستشعار الموجودة على متن الروبوت، قادرة على تأكيد ما إذا كان المُقيم على ما يرام.



ولقد تم استخدام الروبوت المعروف أيضا باسم Aeo بالفعل لتحقيق نجاح كبير في اليابان وهونغ كونج وتايوان، حيث تم توظيفه من قبل بعض أكبر مقدمي الرعاية في البلاد للقيام بالجولات.

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وقالت الشركة اليابانية لصحيفة ديلي ميل، إنها تتطلع للتوسع في المملكة المتحدة، وتجري محادثات مع الموزعين والشركاء حول هذا الأمر.والروبوت المكون من 12 حجرًا مستقلًا تمامًا ولكن الموظفين البشريين قادرون على التحقق من Aeo عن بُعد من خلال تطبيق، مع بث فيديو مباشر يُظهر تقدمه في الوقت الفعلي.كما تسمح الكاميرات الموجودة على متن الروبوت، وأجهزة الاستشعار التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء المدمجة في الروبوت، بالتنقل بشكل مستقل عبر الممرات بسرعة تزيد قليلاً عن 2 ميل في الساعة.ويمكن تثبيت ذراعين ميكانيكيين بأدوات مختلفة، بما في ذلك كماشة لتشغيل المصاعد، أو فتح الأبواب، أو إغلاق النوافذ، وانتقاء الأشياء من الأرفف التي يصل ارتفاعها إلى سبعة أقدام.كما يمكن أيضًا إرفاق صينية لتوصيل الطعام، أو الدواء، أو يمكن تزويد الروبوت بضوء فوق بنفسجي، لتطهير مقابض الأبواب والأسطح الأخرى.