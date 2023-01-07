أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 7-1-2023 أمام الجنيه المصري



أسعار العملات أسعار العملات

تستعرض جريدة المال في التقرير التالي، أسعار العملات اليوم السبت 7-1-2023 أمام الجنيه المصري في مستهل ثاني أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وهي عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وذلك في 4 بنوك حكومية وخاصة وعربية ترصد يوميًا حركة التداول عبر مواقعها، إضافة إلى آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري حول متوسط سعر الصرف مساء الخميس.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 27.07 جنيه للشراء، 27.16 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 28.72 جنيه للشراء، 28.83 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 32.57 جنيه للشراء، 32.68 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 7.20 جنيه للشراء، 7.23 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 7.37 جنيه للشراء، 7.39 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي اليوم: 88.38 جنيه للشراء، 88.71 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةبنك التنمية الصناعية: 26.90 جنيه للشراء، 27.00 للبيع.بنك مصر: 27.05 جنيه للشراء، 27.10 للبيع، وفق أسعار العملات.البنك الأهلي المصري: 27.05 جنيه للشراء، 27.10 للبيع.المصرف العربي الدولي: 27.00 جنيه للشراء، 27.10 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةبنك التنمية الصناعية: 28.48 جنيه للشراء، 28.70 للبيع.البنك الأهلي المصري: 28.44 جنيه للشراء، 28.81 للبيع.بنك مصر: 28.44 جنيه للشراء، 28.81 للبيع.المصرف العربي الدولي: 28.56 جنيه للشراء، 28.80 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصريةالمصرف العربي الدولي: 32.31 جنيه للشراء، 32.65 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 32.11 جنيه للشراء، 32.72 للبيع.البنك الأهلي المصري: 32.11 جنيه للشراء، 32.72 للبيع.بنك التنمية الصناعية: 32.28 جنيه للشراء، 32.60 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 7.19 جنيه للشراء، 7.21 للبيع.بنك التنمية الصناعية: 7.09 جنيه للشراء، 7.18 للبيع.المصرف العربي الدولي: 7.18 جنيه للشراء، 7.20 للبيع.بنك مصر: 7.19 جنيه للشراء، 7.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 7.370 جنيه للشراء، 7.378 للبيع، وفق أسعار العملات.المصرف العربي الدولي: 7.35 جنيه للشراء، 7.37 للبيع.البنك الأهلي المصري: 7.36 جنيه للشراء، 7.37 للبيع.بنك التنمية الصناعية: 7.29 جنيه للشراء، 7.35 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصريةبنك التنمية الصناعية: 84.06 جنيه للشراء، 88.16 للبيع.المصرف العربي الدولي: 88.09 جنيه للشراء، 88.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك الأهلي المصري: 85.27 جنيه للشراء، 88.48 للبيع.بنك مصر: 85.24 جنيه للشراء، 88.48 للبيع.