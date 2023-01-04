خاص..أسباب تأخر إصدار بطاقات التموين بدل فاقد وتالف والفصل الإجتماعي

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › خاص..أسباب تأخر إصدار بطاقات التموين بدل فاقد وتالف والفصل الإجتماعي

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب عدم إصدار بطاقات تموين بدل فاقد وتالف، وكذلك الفصل الاجتماعي على مدار الفترة الماضية، رغم أنه من المفترض أن يكون الوقت المستغرق لإصدار البطاقة التموينية يتراوح بين 15 إلى 20 يوما فقط.

وأرجعت المصادر أسباب تأخر إصدار البطاقات إلى عدم توافر الشرائح الممغنطة المستخدمة في البطاقات التموينية، وهو ما يعيق عملية اصدار وطبع البطاقة التموينية سواء كانت بدل فاقد وتالف أو فصل اجتماعي

وقالت المصادر أنه تم رفع تقارير مفصلة إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الأزمة والتحدي التي يواجه عملية إصدار بطاقات التموين في الوقت الراهن، وذلك منذ أكثر من شهر.

وكان الكثيرين من أصحاب البطاقات التموينية ، تقدموا بطلبات إصدار بطاقات تموين بدل فاقد وتالف، وكذلك الفصل الاجتماعي، منذ أكثر من 20 يوما دون جدوى.

وأعرب بعض أصحاب البطاقات التموينية، الذين يعانون من تأخر اصدار البطاقات التموينية، عن استيائهم، بسبب صرف حصتهم من الدعم السلعي والخبز لعدم اصدار البطاقة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خاص..أسباب تأخر إصدار بطاقات التموين بدل فاقد وتالف والفصل الإجتماعي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16512

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager