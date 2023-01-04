خاص..أسباب تأخر إصدار بطاقات التموين بدل فاقد وتالف والفصل الإجتماعي

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كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب عدم إصدار بطاقات تموين بدل فاقد وتالف، وكذلك الفصل الاجتماعي على مدار الفترة الماضية، رغم أنه من المفترض أن يكون الوقت المستغرق لإصدار البطاقة التموينية يتراوح بين 15 إلى 20 يوما فقط.



وأرجعت المصادر أسباب تأخر إصدار البطاقات إلى عدم توافر الشرائح الممغنطة المستخدمة في البطاقات التموينية، وهو ما يعيق عملية اصدار وطبع البطاقة التموينية سواء كانت بدل فاقد وتالف أو فصل اجتماعي



وقالت المصادر أنه تم رفع تقارير مفصلة إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الأزمة والتحدي التي يواجه عملية إصدار بطاقات التموين في الوقت الراهن، وذلك منذ أكثر من شهر.

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وكان الكثيرين من أصحاب البطاقات التموينية ، تقدموا بطلبات إصدار بطاقات تموين بدل فاقد وتالف، وكذلك الفصل الاجتماعي، منذ أكثر من 20 يوما دون جدوى.وأعرب بعض أصحاب البطاقات التموينية، الذين يعانون من تأخر اصدار البطاقات التموينية، عن استيائهم، بسبب صرف حصتهم من الدعم السلعي والخبز لعدم اصدار البطاقة.