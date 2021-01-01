بعيدا عن عمليات التكميم ...طرق آمنة للتخسيس



طرق آمنة للتخسيس طرق آمنة للتخسيس

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بدون جراحة، فتحدث مع طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية، يمكنك التحقق من صحتك وعافيتك باستخدام الخدمات الصحية عن بُعد لمنحك إمكانية الوصول إلى مقدمي الخدمات.



من تكميم المعدة للكبسولات الذكية



تعتبر الجراحة إحدى الاستراتيجيات لفقدان الوزن، ويمكن أن يكون للجراحة مضاعفات خطيرة؛ لذا يمكنك إنقاص الوزن من خلال تغيير نمط الحياة العامة مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة للمساعدة في عملية التمثيل الغذائي؛ والتحكم فى قدر السعرات الحرارية.

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والسمنة ليست مرضا منفرداً بل تصاحبه مجموعة من الأمراض المزمنة التي ترهق صاحبها، وتجعله متناولاً للأقراص بطريقة مستمرة، ومن بين هذه الأمراض الضغط والسكري والتهاب المفاصل، وأمراض الكلى، والكثير من الأمراض الأخرى.لذلك كان لابد من وجود حل مثالي للقضاء على هذا المرض بدون مضاعفات أو مشاكل صحية، فكانت جراحات السمنة التي ساعدت جميع مرضى السمنة على التخلص منها ومن جميع الأمراض المصاحبة لها.ويبدأ تاريخ عمليات التخسيس فى عام 1966 حيث تم إجراء أول عملية تخسيس وهي عملية فتح المعدة المجازية، ومع تقدم الطب والبحث العلمى تم تجربة عملية حزام المعدة سنة 1978، واستمرت التطورات البحثية فى مجال جراحات السمنة حيث تم اكتشاف عملية تبديل الإثني وتلتها العديد من عمليات السمنة المتقدمة من تكميم المعدة بالمنظار وتحويل المسار بالمنظار حتي سنة 2015 بالوصول إلى أحدث تقنية للتخسيس الوزن وهي بالون المعدة التى تم تطوريها فى سنة 2020 لتصبح الكبسولة الذكية المبرمجة .يعني الحد من تقييد السعرات الحرارية تناول سعرات حرارية أقل عن قصد، دون التسبب في مشاكل صحية مثل سوء التغذية أو عدم الحصول على العناصر الغذائية الأساسية.لا تخلط بين الحد من السعرات الحرارية والصيام، غالبًا ما يعني الصيام تجنب تناول الطعام لفترة محددة من اليوم أو الأسبوع.أفاد العلماء الذين درسوا آثار تقييد السعرات بأنه يمكن أن يؤثر إيجابًا على العمر والصحة، واقترحت هذه الدراسات أن تقييد السعرات الحرارية قد يفيد الأشخاص في إدارة فقدان الوزن دون جراحة.قد لا يساعد تقييد السعرات الحرارية في إدارة الوزن فحسب، بل يقلل أيضًا من أمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بمرض السكري.وأظهرت الدراسة أن المشاركين يمكن أن يستمروا في فقدان الوزن لمدة تصل إلى عامين، يأكل المشاركون سعرات حرارية أقل بنسبة 25% يوميًا مما يتناولونه بانتظام، وكانت النتيجة الإيجابية أن تقييد السعرات الحرارية لم يؤثر على نوعية حياة المشارك.الأدوية الموصوفة هي بديل آخر لفقدان الوزن بدون جراحة، قد تساعدك بعض الأدوية على تقليل الشعور بالجوع، بينما يقلل البعض الآخر من امتصاص الدهون من الأطعمة.تهدف هذه الأدوية الموصوفة إلى علاج زيادة الوزن أو السمنة، ويمكن لمقدمي الرعاية الصحية تحديد ما إذا كنت قد تستفيد من الأدوية الموصوفة لفقدان الوزن، وقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بأدوية موصوفة إذا كنت بالغًا بمؤشر كتلة الجسم أكبر من 30 أو لديك مشاكل صحية متعلقة بالوزن.إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بدون جراحة، فتحدث مع طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية، يمكنك التحقق من صحتك وعافيتك باستخدام الخدمات الصحية عن بُعد لمنحك إمكانية الوصول إلى مقدمي الخدمات.