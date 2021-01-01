تكشف «الأرصاد» حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل.. سقوط أمطار وشبورة مائية

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الأربعاء 11 يناير 2023، ومن المتوقع أن يسود طقس بارد فى الصباح الباكر ولطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما تعتدل درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، كما حذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.



ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض فرص سقوط الأمطار على البلاد فيما عدا السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



وحذرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسريعة والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وقد تصل الشبورة إلى كثيفة تحد من الرؤية على مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء .

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وتنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة على مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء وخليج السويس، كما تشهد البلاد سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.وعن توقعات الخبراء لحالة الطقس اليوم السبت: انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة على مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء وخليج السويس كما تشهد البلاد سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم السبت:القاهرة والوجه البحرى 20 -12السواحل الشمالية 19-13جنوب سيناء 23-15شمال الصعيد 19-9جنوب الصعيد 23-11وعن توقعات الطقس يوم الأحد 8 يناير 2023:تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وتكون كثيفة على مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء وخليج السويس.كما تشهد البلاد سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم الأحد:القاهرة والوجه البحرى 19 -12السواحل الشمالية 19-13جنوب سيناء 23-15شمال الصعيد 19-9جنوب الصعيد 23-11وعن توقعات الطقس يومى الثلاثاء 10 يناير والأربعاء 11 يناير 2023 :تشهد البلاد نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة وانتشار الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء وخليج السويس .وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم الثلاثاء:القاهرة والوجه البحرى 19 -11السواحل الشمالية 19-13جنوب سيناء 22-14شمال الصعيد 18-9جنوب الصعيد 23-11