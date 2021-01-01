فيديو .. اشتباكات بين عصابات مخدرات والشرطة في مطار بالمكسيك



عصابات مخدرات في المكسيك عصابات مخدرات في المكسيك

انتاب ركاب طائرة مكسيكية حالة من الرعب اختبأوا أسفل مقاعدهم، بعد رؤيتهم تبادل إطلاق نار بين الشرطة وأحد أباطرة تجارة المخدرات بالمكسيك، في مطاردة أمنية بمطار كولياكان الدولي قي سينالوا بالمكسيك، في مشهد أشبه بأفلام سينما.



وقال أحد ركاب الطائرة المكسيكية لصحيفة نيويورك يوست الأمريكية، أنه خلال إقلاع الطائرة من المطار سمع هو وباقي ركاب الطائرة، دوي طلقات نار بالقرب من الطائرة، لافتاً إلى أن كافة

الركاب ارتموا على الأرض من الخوف والذعر.



اشتباكات مسلحة داخل المطار

وكشفت الصحيفة، أن أعضاء عصابة الكارتل الشهيرة، أطلقوا النار على طائرتين من طراز بوينج 737 - 800 تابعة للقوات الجوية المكسيكية، و طائرة من طراز إي 190 التابعة لشركة الطيران المكسيكية.

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youtubeوأفادت تقارير أخبارية منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الركاب كانوا محاصرين داخل الطائرة، أثناء رؤيتهم طائرة عسكرية تهبط بالمطار المكسيكي لتقع بعدها اشتباكات عنيفة بين العصابة المسلحة وقوات الأمن.غلق المطار مؤقتاًوقالت شركة الطيران المكسيكية - التي ألغت جميع رحلاتها الجوية من مدن سينالوان كولياكان إلى مدينة ولوس موتشيس ومازاتلان- بأنه لم ترد انباء عن وقوع أصابات بين ركاب الطائرة المدنية.وأوضحت التقارير الإخبارية، أنه تم إعتقال رجل العصابة المتسبب في الإشتباكات المسلحة داخل المطار، حيث تم إغلاق المطار بشكل مؤقت لدواعي أمنية.