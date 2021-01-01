فيديو .. اشتباكات بين عصابات مخدرات والشرطة في مطار بالمكسيك

انتاب ركاب طائرة مكسيكية حالة من الرعب اختبأوا أسفل مقاعدهم، بعد رؤيتهم تبادل إطلاق نار بين الشرطة وأحد أباطرة تجارة المخدرات بالمكسيك، في مطاردة أمنية بمطار كولياكان الدولي قي سينالوا بالمكسيك، في مشهد أشبه بأفلام سينما.
وقال أحد ركاب الطائرة المكسيكية لصحيفة نيويورك يوست الأمريكية، أنه خلال إقلاع الطائرة من المطار سمع هو وباقي ركاب الطائرة، دوي طلقات نار بالقرب من الطائرة، لافتاً إلى أن كافة
الركاب ارتموا على الأرض من الخوف والذعر.
اشتباكات مسلحة داخل المطار
وكشفت الصحيفة، أن أعضاء عصابة الكارتل الشهيرة، أطلقوا النار على طائرتين من طراز بوينج 737 - 800 تابعة للقوات الجوية المكسيكية، و طائرة من طراز إي 190 التابعة لشركة الطيران المكسيكية.
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