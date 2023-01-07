بسبب سافيو .. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي



مرتضى منصور مرتضى منصور

فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة تخص البرازيلي سافيو لاعب الاهلي المنضم لصفوف الفريق في يونيو الماضي.



وقال خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” “نادي الزمالك وامير مرتضي منصور والمحامي الخاص بالزمالك يتقدمون بشكوي رسمية ضد مشاركة سافيو بعد انتقاله الي الدوري المصري و هو مطرود بسبب الاعتداء علي الحكم”.



أزمة برونو سافيو

وكان برونو سافيو بدأ مشواره مع الأهلي أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري التي فاز بها الأهلي بنتيجة 2-0، وسجل برونو سافيو وقتها الهدف الأول قبل أن يأتي كريم فؤاد ويحرز الهدف الثاني.

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في أحد لقاءات بوليفار في الدوري البوليفي وتحديدا أمام ضيفه ألويز ريدي في الجولة الخامسة عشر من المسابقة يوم 4 سبتمبر من الشهر الماضي، قام الحكم جاد فلوريس بطرد برونو سافيو بعد اعتراض شديد منه ضد الحكم لدرجة الاعتداء عليه.وكان برونو سافيو قد انضم إلى صفوف الأهلي قادما من فريق بوليفار البوليفي، في صفقة تكلفت 1.5 مليون دولار.