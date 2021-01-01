الحكومة توضح حقيقة حذف أجزاء من المناهج فى امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

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صورة الخبر: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أي أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) ستتضمن منهج الفصل الدراسي الأول كاملاً، دون حذف أي جزء منها، موضحةً أن كافة الأسئلة ستكون من داخل المناهج المقررة، على أن يتم بناء الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتخاطب جميع المستويات الطلابية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وسيتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقاً لجدول الامتحان المعد من المديرية، علماً بأنه قد تم بدء تحميل الامتحانات على المنصة منذ بداية يناير الجاري، مع الحفاظ على سريتها.

المصدر: youm7

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