أطعمة تحتوي على فيتامين د .. تعرف عليها

يقل إنتاج "فيتامين د "في جسم الإنسان، حين يقصر وقت النهار وتحتجب الشمس في أغلب أوقات فصليّ الخريف والشتاء، ولكن يمكنك تزويد هذا الفيتامين الهام من خلال مجموعة مختلفة من الأطعمة بحسب ما نشره موقع webmd.
"فيتامين د"
من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون ،ويساعد جسمنا على امتصاص الكالسيوم المهم في الحفاظ على قوة العظام، والأسنان ،وتعزيز نظام المناعة في أجسامنا، وغالباً ما يطلق عليه أيضاً اسم "فيتامين أشعة الشمس" لأنه يتم إنتاجه بواسطة جسمنا عندما نعرض بشرتنا للشمس.
ولكن في فصلي الخريف، والشتاء، تحتجب أشعة الشمس أغلب الأوقات ،ويكون وقت النهار أقصر، يمكن أن يكون إنتاج فيتامين د تحدياً حقيقياً لأجسامنا.
الاطعمة الغنية بفتامين د
?1. "زيت كبد الحوت"
زيت كبد سمك الحوت هو واحد من أفضل الأطعمة التي تزود الجسم بفيتامين د فملعقة صغيرة من هذا الزيت يمكن أن تغطي نحو 70 %من احتياجاتنا من الفيتامين.
2. "سمك السلمون"
تعتبر الأسماك المحتوية على كميات كبيرة من الزيت مثل السلمون مصدراً ممتازاً آخر لفيتامين د ويمكن لـ 70 جراما فقط من الأنواع الجيدة من أسماك السلمون أن تغذي الجسم بحاجته اليومية منه بنسبة تتراوح بين 50 إلى 110 %.
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