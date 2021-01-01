للنساء .. كيف تختاري الأزياء المناسبة للشتاء



الأزياء المناسبة للشتاء الأزياء المناسبة للشتاء



عادة ما تبحث النساء عن كل ما هو جديد في عالم الموضة الخاصة بـ الأزياء او المكياج لمُتابعتها و تنسيق الافضل من بينهم، إلا أن الامر مُختلف بعض الشئ مع الرجال، كونهم يبحثون أكثر عن الازياء التي تليق بهم و بطبيعة جسدهم حتي و إن مرت عليها العديد من السنين في عالم الموضة و في هذا التقرير نرصد لكم كيفية اختيار الازياء الصحيحة مع طبيعة كل جسم حسب ما ينصح مصمم الازياء و الستايلست أحمد لطفي من خلال السطور التالية:



ـ اولاً التعرف علي الشكل المفضل لدى مصممي الأزياء " الشكل المثالي"

يتميز هذا الجسم بصدر وأكتاف عريضة مع خصر وأرداف أقل عرضاً نسبياً، وهذا تحديدا هو الجسم الرياضي، إذ يتوازن الجزءان العلوي والسفلي للجسم، وتكون الساقان على هيئة شكل مستقيم، فإذا كنت تتمتع بهذا الجسم فإن الخيارات والأنماط أمامك غير محدودة بلون أو شكل، ويمكنك أن ترتدي ما تشاء من الملابس الكلاسيكية و"الكاجوال" والرياضية، كما عليك خوض تجربة أزياء جريئة ولا تخف من المخاطرة طالما أن ما ترتديه مريحا، ولكن عليك تجنب السراويل الفضفاضة واعتماد هذه السراويل "السليم/العادية/المريحة" (slim /regular/relaxed trousers)، فهي الأكثر مناسبة لك حسب توصيات الخبراء، وإذا كنت لا تتمتع بطول قامة كبير فعليك ارتداء القمصان "السليم فيت" (slim-fit) ذات الخطوط العمودية لتبدو أكثر طولا، واستخدم السترات ذات الزر الواحد لتجعل خصرك يبدو أنحف. أما عن الألوان والنقوشات فربما صُنعت خصيصاً لك.



ـ ثانياً شكل المثلث المقلوب "رافع الأثقال"

يظهر جسمه على شكل حرف V، ويشبه هذا الشكل إلى حد ما شبه المنحرف، ولكنه ذو خصر وأرداف أقل عرضاً من الصدر والكتفين، فلا يوجد تناسق بين أجزاء جسمه، والهدف من الملابس هنا هو تحقيق التوازن وخلق وهم التناسق بين الجزء العلوي والسفلي من الجسم.، يناسب هذا الجسم الملابس ذات الخطوط الأفقية خاصة من أسفل الصدر لتوسيع منطقة الخصر، ويمكن أيضاً استخدام الأحزمة. واعتماد الياقات (v-neck) له تأثير على الصدر فيجعله أقل عرضاً ويجذب العين إلى الجزء السفلي المراد موازنته، كما أن القمصان والجاكيتات "السليم فيت" والتيشرتات البولو تناسبك أيضاً، بعكس الجاكيتات المبطنة أو المحشوة عند الكتف لأنها تساعد على تضخيم منطقة الكتف، أما عن السراويل فعليك اعتماد المستقيمة منها والمتسعة قليلاً "العادية/المريحة" أو ذات جيوب بارزة عند منطقة الأرداف، وتجنب السراويل الضيقة لأنها تجعل الساق تبدو نحيلة، وبالتالي سيبدو الجزء العلوي أكبر. كما ينصح باستخدام الألوان الداكنة في الجزء العلوي والفاتحة في الجزء السفلي.

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ـ ثالثاً الشكل المستطيلفي هذا الجسم تكون له العديد من الاختيارات، حيث يتماثل عرض الكتفين تقريباً مع عرض الخصر والأرداف بنفس الأبعاد، ويكون هدف الملابس توسيع منطقة الكتف لتبدو أعرض وكسر النمط الواحد في الجسم، يُنصح هذا الشكل باعتماد الملابس ذات الخطوط الأفقية في الجزء العلوي، والجاكيتات المبطنة ذات الأكتاف المحشوة، أو ذات أحزمة في منطقة الخصر، وتجنب المزدوجة منها لأنها تؤكد استطالة الجسم، كما تعتبر إضافة الإكسسوارات مثل الأوشحة وربطات العنق والقبعات والأزرار ضمن أنواع الطبقات التي تضيف بُعداً آخر لمظهرك. ومن المفضل لك تجنب السراويل الفضفاضة واعتماد ذات النمط الرفيع أو السليم فيت أو المستقيمة ذات حافة ساق كلاسيكية ضيقة.