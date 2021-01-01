بأسهل الخطوات .. طريقة عمل البصارة



طريقة عمل البصارة طريقة عمل البصارة



البصارة من الأطباق الإقتصادية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات أيضا.



قدمت الشيف دعاء السمنودي، طريقة عمل البصارة في البيت فيما يلي:



مقادير البصارة

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نصف كيلو فول مدشوشبصلة أرباع3فص ثوم صحيح3فلفل حار صحيح2حزمة بقدونس مفروم2حزمة كزبرة مفرومة2حزمة شبت مفروم2ملعقة كبيرة ملوخية ناشفةمرقةربع ملعقة صغيرة بيكنج صودانعناع جافكزبرة جافةكمونملحفلفل أسود(الطشة)ملعقة كبيرة ثوم مفرومزيتكزبرة جافة(للوجه)بصل محمرطريقة تحضير البصارةفي حلة على النار نضع الفول المدشوش "مغسول جيداً" والبصلة والثوم والقليل من الكمون ثم نضع ماء ونترك الخليط على النار حتى يغلي جيداً وعند قرب التسوية نضيف الخضرة والبيكنج صودا والنعناع الجاف والكزبرة الجافة والكمون والملح والفلفل الأسود ونترك خليط البصارة حتى يغلي وينضج ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تهدأ قليلاً ثم نضعها في الخلاط ونضربها جيداً ثم نصفيها ونضعها في حلة ونرفعها على نار هادئة ثم نضع مكعب المرقة والملوخية الناشفة ونتركها حتى تمام النضج ثم نضع البصارة في أطباق التقديم ونضع على الوجه الطشة والبصل المحمر ورشة نعناع جاف.(لعمل الطشة)في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الثوم والكمون والكزبرة الجافة ونقلب جيداً حتى تتحمر.